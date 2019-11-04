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РИА Новости

США ввели новые санкции против Ирана

19:50 04.11.2019 (обновлено: 22:48 04.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана.
Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
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Кроме того, в санкционном списке фигурируют девять имен. Одно из них — Моджтаба Хаменеи 1969 года рождения — может принадлежать сыну аятоллы Али Хаменеи.
В свою очередь, иранские власти назвали новые американские ограничительные меры бесполезными. В Тегеране подчеркнули, что решение о санкциях демонстрирует "бедственное положение" Вашингтона и неспособность "пользоваться рациональными механизмами дипломатии".
В 2015 году Иран и международная "Шестерка" (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) достигли Совместного всеобъемлющего плана действий. Сделка предусматривала снятие санкций против Тегерана в ответ на ограничение иранской ядерной программы.
Однако в 2018 году президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из соглашения и восстановлении жестких санкций против Ирана.
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38РИА Новости
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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ИранСШАВ мире
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