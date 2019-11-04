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РИА Новости

Путин одобрил штрафы за производство порошкового алкоголя

19:38 04.11.2019 (обновлено: 20:33 04.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Штраф для граждан составит от 5 до 20 тысяч рублей, должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей. При этом возможна конфискация произведенной продукции.
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Дела о таких правонарушениях будут рассматриваться судьями, Роспотребнадзором и органами, осуществляющими госконтроль в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Под порошкообразной спиртосодержащей продукцией понимается пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде и содержащая в своем составе более 0,5% этилового спирта, за исключением продукции из перечня, установленного правительством РФ.
Одним из основных рисков продажи "сухого алкоголя" является то, что дозировка и способ его употребления могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя, отмечают эксперты. Таким образом, порошкообразная спиртосодержащая продукция потенциально опасна для здоровья, пояснял ранее кабмин.
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Здоровье - ОбществоРоспотребнадзорВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Надо же - всего лишь двадцать лет понадобилось Путину, чтобы понять вред порошковых напитков. Ещё двадцать лет понадобится, чтобы понять вред пальмового масла, ещё двадцать, чтобы понять вред глутомата натрия... Только наказания он предусмотрел детские. Видимость наказаний.
4 ноября, 21:03
kasvil37
2590603
А у нас есть не порошковой алкоголь?или я не в этой стране живу....
4 ноября, 20:39
SSch.shurikov
8102100
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