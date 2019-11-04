Пропавшую в Нижнем Новгороде девушку нашли мертвой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя — РИА Новости. Тело пропавшей в Нижнем Новгороде более пяти суток назад 21-летней Юлии Розовой обнаружили в ходе поисков в лесополосе, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК.
Девушка ушла в неизвестном направлении из дачного дома в садовом товариществе поселка Березовая Пойма в Московском районе Нижнего Новгорода в среду в 03:30. Больше ее никто не видел. По факту исчезновения девушки было возбуждено уголовное дело.
"При осмотре тела следователи СК видимых повреждений криминального характера не обнаружили. Для того чтобы установить причины смерти девушки, назначена судебно-медицинская экспертиза", — сообщили в региональном СУ СК.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.