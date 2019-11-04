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РИА Новости

Пропавшую в Нижнем Новгороде девушку нашли мертвой

19:23 04.11.2019 (обновлено: 20:07 04.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя — РИА Новости. Тело пропавшей в Нижнем Новгороде более пяти суток назад 21-летней Юлии Розовой обнаружили в ходе поисков в лесополосе, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК.
Девушка ушла в неизвестном направлении из дачного дома в садовом товариществе поселка Березовая Пойма в Московском районе Нижнего Новгорода в среду в 03:30. Больше ее никто не видел. По факту исчезновения девушки было возбуждено уголовное дело.
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"При осмотре тела следователи СК видимых повреждений криминального характера не обнаружили. Для того чтобы установить причины смерти девушки, назначена судебно-медицинская экспертиза", — сообщили в региональном СУ СК.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
8682802135
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Следственный комитет РФНижний НовгородРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Вы заметили или только мне показалось... Много смертей стало!!! Научите людей оборонятся! И работать с провахранительной системой!
4 ноября, 20:05
Константин Сотиев
702009
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