Пропавшую в Нижнем Новгороде девушку нашли мертвой

В Нижнем Новгороде двое мужчин убили и подожгли квартиру беременной женщины

В Нижнем Новгороде двое мужчин убили и подожгли квартиру беременной женщины

"При осмотре тела следователи СК видимых повреждений криминального характера не обнаружили. Для того чтобы установить причины смерти девушки, назначена судебно-медицинская экспертиза", — сообщили в региональном СУ СК.