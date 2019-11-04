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РИА Новости

Путин ратифицировал протокол к соглашению с Таджикистаном о поставках нефти

19:09 04.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ратифицировал протокол об изменениях в соглашение с правительством Таджикистана о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в эту страну, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Протоколом предусматривается возможность уточнения утвержденных индикативных балансов при условии учета обоснованного изменения внутреннего потребления нефтепродуктов на территории Таджикистана, а также закрепляется обязанность таджикистанской стороны представлять российской стороне предложения по формированию индикативных балансов на следующий календарный год и информацию о выполнении индикативных балансов за 9 месяцев и об их ожидаемом выполнении за текущий календарный год.
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В протоколе установлено, что декларирование нефтепродуктов, вывозимых с территории России в Таджикистан, осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного законодательством РФ, за исключением случая вывоза нефтепродуктов, поставляемых смешанными видами транспорта с использованием трубопроводного транспорта в соответствии с индикативными балансами.
При этом в целях освобождения от уплаты вывозных таможенных пошлин учет нефтепродуктов осуществляется таможенными органами РФ в отношении объема нефтепродуктов, не превышающего в совокупности с накопленным объемом нефтепродуктов, задекларированных без уплаты вывозных таможенных пошлин, объем нефтепродуктов, указанный в индикативных балансах.
Документ предусматривает сроки подачи временной и полной таможенных деклараций, а также отзыв временной таможенной декларации, поставка по которой не производилась в заявленный декларантом (таможенным представителем) месяц поставки, и последствия по уплате вывозных таможенных пошлин при подаче полной таможенной декларации на нефтепродукты по истечении указанных в протоколе сроков.
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Согласно документу, временное периодическое таможенное декларирование при данном типе отгрузок является технологически обусловленным, поскольку на момент оформления декларации на нефтепродукты у декларанта (таможенного представителя) отсутствуют сведения о точном количестве нефтепродуктов, которые будут вывезены трубопроводным транспортом, из-за отсутствия маршрутного поручения и актов приема-сдачи, подтверждающих точное количество с учетом возможных потерь.
Кроме того, в случае полной отмены временного периодического таможенного декларирования российские нефтяные компании будут вынуждены полностью исключить отгрузки трубопроводным транспортом, что снизит загрузку участка нефтепродуктопровода Омск-Петропавловск, приведет к дополнительным издержкам из-за разницы в стоимости транспортировки железнодорожным транспортом и автомобильным транспортом и нарушит ритмичность поставок российских нефтепродуктов.
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Владимир ПутинТаджикистанРоссияЭкономика
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