Путин ратифицировал протокол к соглашению с Таджикистаном о поставках нефти

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин ратифицировал протокол об изменениях в соглашение с правительством Таджикистана о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в эту страну, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Протоколом предусматривается возможность уточнения утвержденных индикативных балансов при условии учета обоснованного изменения внутреннего потребления нефтепродуктов на территории Таджикистана , а также закрепляется обязанность таджикистанской стороны представлять российской стороне предложения по формированию индикативных балансов на следующий календарный год и информацию о выполнении индикативных балансов за 9 месяцев и об их ожидаемом выполнении за текущий календарный год.

В протоколе установлено, что декларирование нефтепродуктов, вывозимых с территории России в Таджикистан, осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного законодательством РФ, за исключением случая вывоза нефтепродуктов, поставляемых смешанными видами транспорта с использованием трубопроводного транспорта в соответствии с индикативными балансами.

При этом в целях освобождения от уплаты вывозных таможенных пошлин учет нефтепродуктов осуществляется таможенными органами РФ в отношении объема нефтепродуктов, не превышающего в совокупности с накопленным объемом нефтепродуктов, задекларированных без уплаты вывозных таможенных пошлин, объем нефтепродуктов, указанный в индикативных балансах.

Документ предусматривает сроки подачи временной и полной таможенных деклараций, а также отзыв временной таможенной декларации, поставка по которой не производилась в заявленный декларантом (таможенным представителем) месяц поставки, и последствия по уплате вывозных таможенных пошлин при подаче полной таможенной декларации на нефтепродукты по истечении указанных в протоколе сроков.

Согласно документу, временное периодическое таможенное декларирование при данном типе отгрузок является технологически обусловленным, поскольку на момент оформления декларации на нефтепродукты у декларанта (таможенного представителя) отсутствуют сведения о точном количестве нефтепродуктов, которые будут вывезены трубопроводным транспортом, из-за отсутствия маршрутного поручения и актов приема-сдачи, подтверждающих точное количество с учетом возможных потерь.