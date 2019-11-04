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РИА Новости

Путин одобрил внесение битума в ряд поставляемых в Киргизию нефтепродуктов

19:07 04.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола в соглашение с Киргизией о поставках нефти и нефтепродуктов, по которому список поставляемых в Киргизию нефтепродуктов дополнит нефтяной битум, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"Ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Киргизской республики о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов от 6 июня 2016 года, подписанный в городе Бишкеке 28 марта 2019 года", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин
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Нефтяной битум не относится к основным видам нефтепродуктов, по которым разрабатываются индикативные балансы в соответствии с методологией их формирования в рамках Евразийского экономического союза. В связи с этим для организации поставок нефтяного битума необходимо внесение изменений в соглашение.
Кроме того, согласно протоколу, временное периодическое таможенное декларирование будет применяться в 2019-2024 годах при вывозе из России в Киргизию нефтепродуктов по трубопроводам. Декларирование при таких отгрузках является технологически обусловленным, так как на момент оформления декларации на товар у декларанта нет сведений о точном количестве товара, который будет вывезен по трубопроводам, из-за отсутствия маршрутного поручения и актов приема-сдачи.
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Владимир ПутинРоссияКиргизияЭкономика
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