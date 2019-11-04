Путин одобрил внесение битума в ряд поставляемых в Киргизию нефтепродуктов

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола в соглашение с Киргизией о поставках нефти и нефтепродуктов, по которому список поставляемых в Киргизию нефтепродуктов дополнит нефтяной битум, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Киргизской республики о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов от 6 июня 2016 года, подписанный в городе Бишкеке 28 марта 2019 года", - говорится в документе.

Нефтяной битум не относится к основным видам нефтепродуктов, по которым разрабатываются индикативные балансы в соответствии с методологией их формирования в рамках Евразийского экономического союза. В связи с этим для организации поставок нефтяного битума необходимо внесение изменений в соглашение.