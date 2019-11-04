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РИА Новости

Путин одобрил ратификацию второго протокола ОДКБ

18:52 04.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин одобрил утверждение второго протокола между кабмином и Организацией Договора о коллективной безопасности и условия обеспечения безопасности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Ратифицировать Второй протокол между правительством РФ и Организацией Договора о коллективной безопасности...", - говорится в документе.
Положения второго протокола предусматривают предоставление генсекретарю ОДКБ, его заместителям и членам их семей привилегии и иммунитеты, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года для дипломатического агента.
Кроме этого, вводится определение понятия "заместитель Генерального секретаря".
В Организацию договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Замгенсека ОДКБ генерал-полковник Валерий Семериков
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ОДКБВладимир ПутинБезопасностьВ мире
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