Путин одобрил ратификацию второго протокола ОДКБ

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин одобрил утверждение второго протокола между кабмином и Организацией Договора о коллективной безопасности и условия обеспечения безопасности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Ратифицировать Второй протокол между правительством РФ и Организацией Договора о коллективной безопасности...", - говорится в документе.
Положения второго протокола предусматривают предоставление генсекретарю ОДКБ, его заместителям и членам их семей привилегии и иммунитеты, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года для дипломатического агента.
Кроме этого, вводится определение понятия "заместитель Генерального секретаря".
В Организацию договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.