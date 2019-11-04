Путин одобрил ратификацию второго протокола ОДКБ

"Ратифицировать Второй протокол между правительством РФ и Организацией Договора о коллективной безопасности...", - говорится в документе.

Положения второго протокола предусматривают предоставление генсекретарю ОДКБ, его заместителям и членам их семей привилегии и иммунитеты, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года для дипломатического агента.

Кроме этого, вводится определение понятия "заместитель Генерального секретаря".