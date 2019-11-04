Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T18:46Z
https://ria.ru/20191104/1560565103.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156044/41/1560444165_0:112:3072:1840_1036x0_80_0_0_b220b527dd954981fcab6c3a01d16151.jpg
РИА Новости

Путин ратифицировал соглашение об исследовании космоса странами СНГ

18:46 04.11.2019
357
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации совместной деятельности стран Содружества Независимых Государств в области исследования и использования космоса в мирных целях, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ разработан в целях установления организационной основы многостороннего сотрудничества в этой области, а также содействия созданию правовой базы для разработки и заключения между сторонами и участниками совместной деятельности соглашений и других договоренностей по конкретным направлениям совместной космической деятельности.
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве
29 октября, 23:19РИА Новости
Страны СНГ в ООН выступили за недопущение гонки вооружений в космосе
"Ратифицировать соглашение об осуществлении совместной деятельности государств - участников Содружества Независимых Государств в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", - говорится в документе.
Ратификация соглашения позволит объединить интеллектуальные, научные и производственные ресурсы заинтересованных стран СНГ в области проведения фундаментальных и прикладных космических исследований, создания и совместного использования национальных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания, развития и применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других спутниковых навигационных систем, ранее отметили в Совете Федерации.
Вступление соглашения в силу будет способствовать достижению цели государственной программы "Космическая деятельность России на 2013-2020 годы".
Испытания в рамках американской программы глобальной противоракетной обороны на полигоне в Тихом океане
18 января, 18:43РИА Новости
Россия предостерегла США от попыток перезапустить программу "звездных войн"
600023
Обсудить 0
КосмосГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаСНГВладимир ПутинРоссияВ мире
Рекомендуем
Вид на реку Амазонку с борта МКС
Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
Президент РФ Владимир Путин
Путин одобрил ратификацию второго протокола ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин
Путин упростил оформление поставок российских нефтепродуктов в Южную Осетию
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner
Boeing испытал систему эвакуации новейшего корабля Starliner
Картина художника Михаила Савицкого Партизанская мадонна во время подготовки к открытию выставки Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
В Москве открылась выставка-осмысление Великой Отечественной войны
Самолет Boeing 737-800 в небе
В Шереметьево сел Boeing 737 со сработавшим датчиком неисправности
Видео учений в акватории Средиземного моря
Опубликовано видео совместных учений ВМФ и ВКС России в Средиземном море
Медведев назвал слова Лукашенко о втягивании Белоруссии в войны странными
Медведев прокомментировал слова Лукашенко о чужих войнах
Вид на здание парламента в Лондоне
Правительство Британии заблокировало доклад о "российской угрозе"
Автомобиль Следственного комитета России
В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела об изнасиловании и избиении
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner
При испытании системы спасения корабля Boeing один парашют не раскрылся
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Президент США Дональд Трамп
Эксперт прокомментировал обвинение в адрес Трампа о захвате сирийской нефти
Долина Даллол в Эфиопии
Ученые назвали "самое безжизненное" место на Земле
Самолет компании Уральские авиалинии
Вынужденно севший в Ташкенте рейс "Уральских авиалиний" вылетел в Душанбе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В министерстве обороны Японии рассказали о новых ракетах КНДР
06:51Под Саратовом горит кроличья ферма на площади 1,2 тысячи "квадратов"
06:50СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей в Приморье
06:49Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии, три человека ранены
06:47В Японии Косачев передал в палате советников послание от Матвиенко
06:40В МИД Украины призвали мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей
06:00Власти Хабаровского края купят авиабилеты Лисову с детьми
05:56"Паллада" в кругосветном путешествии прошла Сангарский пролив
05:54Китай надеется, что соглашение RCEP будет подписано и скоро вступит в силу
05:52Китай продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций
05:45Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
05:36Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
05:15В МИД КНДР прокомментировали доклад США про список спонсоров терроризма
05:10В Сирии в районе Кобани возрождается сельское хозяйство
05:06В Чили находятся в больницах более 1600 пострадавших при протестах
04:46Сахалин и Курилы оснастят станциями мониторинга воздуха
04:40В Находке вновь начали поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
04:37США до сих пор не могут перестать зависеть от российских РД-180, пишет NI
04:29Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа, показал опрос
04:23Отряд ВВО завершил обработку территорий в ЕАО, пострадавших от паводка
Лента новостейМолния