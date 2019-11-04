В Белграде открыли бюст Евгения Примакова

БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Церемония открытия бронзового бюста в честь 90-летия советского и российского государственного деятеля Церемония открытия бронзового бюста в честь 90-летия советского и российского государственного деятеля Евгения Примакова состоялась в Российском центре науки и культуры "Русский дом в Белграде", передает корреспондент РИА Новости.

На мероприятии присутствовали президент страны Александр Вучич, министр обороны Александр Вулин, глава МИД Ивица Дачич, руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, вдова Примакова Ирина, представители сербского руководства и российских загранорганизаций.

"Мне очень посчастливилось работать под началом Евгения Максимовича, когда он пришел в МИД. Ситуация в бывшей Югославии была сложнейшей областью внешней политики и направлений внешнеполитической и международной жизни", - сказал Боцан-Харченко собравшимся на церемонии открытия бюста.

Он подчеркнул, что Примаков всегда выступал за мирное решение кризиса в бывшей Югославии на основании международного права.

"Его разворот над Атлантикой для Сербии значил много, и кажется, что если мы тогда и не были спасены, его политика была дальновидной, серьезной и ответственной. Произошел поворот во внешней политике России, который подразумевает концепцию многополярного мира, основанного на поддержании национальных интересов государств", - заявил президент Вучич.

Сербии особенно чтят память Евгения Примакова за решение отменить свой визит в США в бытность премьером из-за начала бомбардировок НАТО Югославии в марте 1999 года. Примаков, узнав о начале бомбардировок, в буквальном смысле развернул свой самолет над Атлантикой и взял новый курс во внешней политике страны, нацеленный на отстаивание национальных интересов.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово , армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО в обход позиции Совбеза ООН.

Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.