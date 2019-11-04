Во "ВКонтакте" объяснили сбой в работе соцсети

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" работает над устранением сбоя в работе сервиса, проблемы наблюдаются у партнерского центра обработки данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ряд российских пользователей "ВКонтакте" минутами ранее сообщили о сбое в работе социальной сети. По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, 59 процентов пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, жалобы 37 процентов связаны с доставкой сообщений.
"Наблюдаются проблемы на стороне партнерского дата-центра. Мы работаем над исправлением ситуации", — сказали в пресс-службе соцсети.