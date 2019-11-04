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РИА Новости

Во "ВКонтакте" объяснили сбой в работе соцсети

18:18 04.11.2019 (обновлено: 19:36 04.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "ВКонтакте"
Социальная сеть ВКонтакте
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Социальная сеть "ВКонтакте". Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" работает над устранением сбоя в работе сервиса, проблемы наблюдаются у партнерского центра обработки данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ряд российских пользователей "ВКонтакте" минутами ранее сообщили о сбое в работе социальной сети. По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, 59 процентов пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, жалобы 37 процентов связаны с доставкой сообщений.
"Наблюдаются проблемы на стороне партнерского дата-центра. Мы работаем над исправлением ситуации", — сказали в пресс-службе соцсети.
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ВКонтактеРоссияТехнологииОбщество
Популярные комментарии
А я уж подумал, что обиженный народ с Пейсбука массово повалил на ВКонтактик, вот сервера и не выдержали напора желающих обезопасить свои странички от беспредела американской Фемиды.
4 ноября, 18:24
Naum Vygodsky
23820010
"....проблемы наблюдаются у партнерского центра обработки данных" - такФСБ еще никто не называл)))
4 ноября, 19:47
SSStas Shevzoff
893001
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