Мэтью Макконахи помог накормить пострадавших от пожаров в Калифорнии

"Когда мы планировали это мероприятие, мы не знали, что Калифорния, мой второй дом, пострадает от еще одной волны разрушительных пожаров, — пояснил Макконахи. — Мы рады находиться сегодня здесь, и мы надеемся, что своим примером вдохновим и других на оказание помощи".