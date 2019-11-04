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РИА Новости
Культура

Мэтью Макконахи помог накормить пострадавших от пожаров в Калифорнии

22:20 04.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Мэттью Макконахи на 65-ом Каннском кинофестивале
Актер Мэттью Макконахи на 65-ом Каннском кинофестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Мэтью Макконахи помог приготовить и раздать 1600 благотворительных обедов спасателям и людям, оказавшимся без крова из-за пожаров в Калифорнии, сообщает Independent.
Актер работал с организацией Operation BBQ Relief, которая оказывает первую помощь пострадавшим, и волонтерами из Wild Turkey Bourbon (сам он является ее креативным директором).
Макконахи, которому четвертого ноября исполнилось 50 лет, рассказал, что Wild Turkey Bourbon и раньше собиралась организовать акцию в эти выходные, а недавние пожары сделали ее еще более актуальной.
"Когда мы планировали это мероприятие, мы не знали, что Калифорния, мой второй дом, пострадает от еще одной волны разрушительных пожаров, — пояснил Макконахи. — Мы рады находиться сегодня здесь, и мы надеемся, что своим примером вдохновим и других на оказание помощи".
На территории Калифорнии бушуют мощные природные пожары, распространению которых способствует сильный ветер. Ранее сообщалось, что из-за пожаров без электричества остаются миллионы человек, сотни тысяч эвакуированы.
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