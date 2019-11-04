В задержанном в Греции грузовике был 41 нелегальный мигрант, уточнили СМИ

Первоначально оно сообщило, что в контейнеровозе были более 80 человек. Полиция остановила грузовик на пункте сбора платежей на платной автотрассе возле Ксанти.

"Все мигранты в возрасте от 20 до 30 лет, все мужчины. Более полутора десятка человек были переведены в больницу Ксанти из-за проблем с дыханием и потери сил. В контейнере было душно, и очевидно, что если бы грузовик продолжил движение, живыми доехали бы не все", - говорится в сообщении.