В задержанном в Греции грузовике был 41 нелегальный мигрант, уточнили СМИ

АФИНЫ, 4 ноя – РИА Новости. Сорок один нелегальный мигрант, по уточненным данным, находился в грузовике, задержанном в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, сообщает местное издание Xanthinews.
Первоначально оно сообщило, что в контейнеровозе были более 80 человек. Полиция остановила грузовик на пункте сбора платежей на платной автотрассе возле Ксанти.
"Все мигранты в возрасте от 20 до 30 лет, все мужчины. Более полутора десятка человек были переведены в больницу Ксанти из-за проблем с дыханием и потери сил. В контейнере было душно, и очевидно, что если бы грузовик продолжил движение, живыми доехали бы не все", - говорится в сообщении.
Полиция задержала водителя – это молодой грузин, сообщает издание. Мигранты - в основном афганцы.
Несколько дней назад в Великобритании в грузовике были обнаружены тела 39 человек – нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в Англию.