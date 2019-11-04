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РИА Новости

Зеленский подписал закон, сокращающий число судей Верховного суда Украины

18:03 04.11.2019
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© РИА Новости / Сергей МелконовПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о судебной реформе, согласно документу, число судей Верховного суда Украины будет сокращено вдвое, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
Украинский парламент ранее принял во втором чтении президентский законопроект о реформе судейского управления. Документ, в частности, предусматривает сокращение числа судей Верховного суда Украины вдвое - с 200 до 100, а также роспуск действующего состава Высшей квалификационного комиссии судей и сокращение числа ее членов с 16 до 12.
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21 октября, 20:42РИА Новости
Медведчук считает, что судебная реформа уничтожит Верховный суд Украины
"Возвращен с подписью президента 4.11.2019", - сообщается на сайте Рады.
Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме одного подпункта, который который вступает в силу с 1 января 2020 года.
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Владимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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