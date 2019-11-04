Зеленский подписал закон, сокращающий число судей Верховного суда Украины

КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о судебной реформе, согласно документу, число судей Верховного суда Украины будет сокращено вдвое, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
Украинский парламент ранее принял во втором чтении президентский законопроект о реформе судейского управления. Документ, в частности, предусматривает сокращение числа судей Верховного суда Украины вдвое - с 200 до 100, а также роспуск действующего состава Высшей квалификационного комиссии судей и сокращение числа ее членов с 16 до 12.
Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме одного подпункта, который который вступает в силу с 1 января 2020 года.