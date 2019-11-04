Boeing испытал систему эвакуации новейшего корабля Starliner

ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Компания Boeing провела испытание системы эвакуации новейшего космического корабля Компания Boeing провела испытание системы эвакуации новейшего космического корабля Starliner НАСА ведет прямую трансляцию.

Корабль без экипажа стартовал с тестовой площадки на базе Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико в 9.15 по времени Восточного побережья США (16.15 мск).

Испытание продолжалось менее двух минут. В ходе теста Starliner поднялся на высоту около 1,3 километров, после чего сработали парашюты, отделилась капсула, где в будущем будет находиться экипаж. Она совершила плавное приземление на воздушной подушке.

"Он плавно приземлился. Это был очень удачный тест", - сообщила комментатор трансляции НАСА. Она добавила также, что еще предстоит провести анализ всех параметров прошедшего теста.

.@BoeingSpace’s #Starliner spacecraft soared through a critical safety milestone in a major test of its launch abort system this morning. Lots of data analysis ahead, but we are one big step closer to flights with crew! pic.twitter.com/VDWSRt0g34 — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) 4 ноября 2019 г.

Целью испытания является проверка всех систем корабля, которые в случае неудачного старта позволят ему отделиться от ракеты-носителя, отойти на безопасное расстояние и совершить безопасную посадку на Землю.