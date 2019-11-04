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РИА Новости

Boeing испытал систему эвакуации новейшего корабля Starliner

18:02 04.11.2019 (обновлено: 18:03 04.11.2019)
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© NASA / BoeingКосмический корабль Boeing CST-100 Starliner
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner
© NASA / Boeing
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner
ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Компания Boeing провела испытание системы эвакуации новейшего космического корабля Starliner, НАСА ведет прямую трансляцию.
Корабль без экипажа стартовал с тестовой площадки на базе Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико в 9.15 по времени Восточного побережья США (16.15 мск).
Испытание продолжалось менее двух минут. В ходе теста Starliner поднялся на высоту около 1,3 километров, после чего сработали парашюты, отделилась капсула, где в будущем будет находиться экипаж. Она совершила плавное приземление на воздушной подушке.
"Он плавно приземлился. Это был очень удачный тест", - сообщила комментатор трансляции НАСА. Она добавила также, что еще предстоит провести анализ всех параметров прошедшего теста.
Целью испытания является проверка всех систем корабля, которые в случае неудачного старта позволят ему отделиться от ракеты-носителя, отойти на безопасное расстояние и совершить безопасную посадку на Землю.
Первый полет Starliner на МКС в беспилотном режиме запланирован на 17 декабря.
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StarlinerКосмос - РИА НаукаThe Boeing CompanyНАСАСША
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