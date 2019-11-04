В Испании задержали россиянина, разыскиваемого Перу за контрабанду кокаина

МАДРИД, 4 ноя – РИА Новости. Гражданин Гражданин России , объявленный в международный розыск Перу в связи с обвинениями в контрабанде наркотиков, задержан в Испании , сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления Национальной полиции в Кадисе.

Мужчину, которому 52 года, задержали в порту Тарифы (провинция Кадис, автономное сообщество Андалусия), где он вынужден был пришвартоваться из-за плохих погодных условий.

"Этот российский гражданин путешествовал на своем паруснике, попросил разрешения пришвартоваться в порту Тарифы, и получил его. Но когда он захотел покинуть территорию порта и выйти в город, его начали проверять. По полицейским базам выяснилось, что есть ордер Интерпола – на основании запроса перуанских властей, которые его разыскивают в связи с перевозкой кокаина", - рассказал представитель полиции.

Перед тем, как вынужденно причалить в Тарифе, яхта плавала по Средиземного морю и направлялась в португальский город Портиман, на борту также находилась женщина, гражданка России, сообщили в пресс-службе управления.

В настоящее время мужчина находится в предварительном заключении. Вопрос о его экстрадиции будет принимать Национальный суд Испании.