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РИА Новости

В Испании задержали россиянина, разыскиваемого Перу за контрабанду кокаина

17:57 04.11.2019
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© Fotolia / Matthias StoltСотрудник испанской полиции
Сотрудник испанской полиции
© Fotolia / Matthias Stolt
Сотрудник испанской полиции. Архивное фото
МАДРИД, 4 ноя – РИА Новости. Гражданин России, объявленный в международный розыск Перу в связи с обвинениями в контрабанде наркотиков, задержан в Испании, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления Национальной полиции в Кадисе.
Мужчину, которому 52 года, задержали в порту Тарифы (провинция Кадис, автономное сообщество Андалусия), где он вынужден был пришвартоваться из-за плохих погодных условий.
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"Этот российский гражданин путешествовал на своем паруснике, попросил разрешения пришвартоваться в порту Тарифы, и получил его. Но когда он захотел покинуть территорию порта и выйти в город, его начали проверять. По полицейским базам выяснилось, что есть ордер Интерпола – на основании запроса перуанских властей, которые его разыскивают в связи с перевозкой кокаина", - рассказал представитель полиции.
Перед тем, как вынужденно причалить в Тарифе, яхта плавала по Средиземного морю и направлялась в португальский город Портиман, на борту также находилась женщина, гражданка России, сообщили в пресс-службе управления.
В настоящее время мужчина находится в предварительном заключении. Вопрос о его экстрадиции будет принимать Национальный суд Испании.
В Перу мужчину разыскивают в связи с событиями мая 2014 года, когда перуанская полиция аэропорта обнаружила в его багаже кокаин, который был спрятан в переносном радио. Это преступление предусматривает согласно законам Перу до 15 лет лишения свободы.
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