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РИА Новости

ЛНР начала разминирование на участке разведения сил у Золотого

17:42 04.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОполченцы самопровозглашенной Луганской народной республики в поселке Золотое в Луганской области
Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЗОЛОТОЕ ( Луганская область), 4 ноя - РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика начала разминирование на участке разведения сил и средств у Золотого, сообщил журналистам руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко.
Ранее 29 октября украинские силовики и ополченцы начали отвод сил и средств у Золотого. На весь процесс отводилось три дня. 1 ноября Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики и Киев завершили процесс разведения сил и средств у города Золотое в Донбассе
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"Сегодня, четвертого ноября, согласно плана-графика, силами МЧС при поддержке представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) начались работы по разминированию и демонтажу фортификационных сооружений", - заявил Филипоненко.
Он уточнил, что все действия ЛНР согласовала с представителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) миссии ОБСЕ, которая сообщила представителям республики о начале таких же работ в зеркальном порядке с украинской стороны.
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"На данный момент мы наблюдали представителей МЧС Украины, которые в районе моста железнодорожного проводят работы по разминированию По плану-графику до 26 числа (ноября - ред.) должны быть закончены все работы, но украинская сторона прислала гарантии безопасности до 4 декабря. Я понимаю, что это сделано с запасом. Мы в свою очередь будем придерживаться плана-графика, который подписали в Минске", - заявил Филипоненко.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
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