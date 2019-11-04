ЛНР начала разминирование на участке разведения сил у Золотого

ЗОЛОТОЕ ( Луганская область), 4 ноя - РИА Новости. Самопровозглашенная Самопровозглашенная Луганская народная республика начала разминирование на участке разведения сил и средств у Золотого, сообщил журналистам руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

Ранее 29 октября украинские силовики и ополченцы начали отвод сил и средств у Золотого. На весь процесс отводилось три дня. 1 ноября Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики и Киев завершили процесс разведения сил и средств у города Золотое в Донбассе

"Сегодня, четвертого ноября, согласно плана-графика, силами МЧС при поддержке представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) начались работы по разминированию и демонтажу фортификационных сооружений", - заявил Филипоненко.

Он уточнил, что все действия ЛНР согласовала с представителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) миссии ОБСЕ, которая сообщила представителям республики о начале таких же работ в зеркальном порядке с украинской стороны.

"На данный момент мы наблюдали представителей МЧС Украины, которые в районе моста железнодорожного проводят работы по разминированию По плану-графику до 26 числа (ноября - ред.) должны быть закончены все работы, но украинская сторона прислала гарантии безопасности до 4 декабря. Я понимаю, что это сделано с запасом. Мы в свою очередь будем придерживаться плана-графика, который подписали в Минске", - заявил Филипоненко.