ЛНР начала разминирование на участке разведения сил у Золотого

ЗОЛОТОЕ ( Луганская область), 4 ноя - РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика начала разминирование на участке разведения сил и средств у Золотого, сообщил журналистам руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко.
Ранее 29 октября украинские силовики и ополченцы начали отвод сил и средств у Золотого. На весь процесс отводилось три дня. 1 ноября Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики и Киев завершили процесс разведения сил и средств у города Золотое в Донбассе
"Сегодня, четвертого ноября, согласно плана-графика, силами МЧС при поддержке представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) начались работы по разминированию и демонтажу фортификационных сооружений", - заявил Филипоненко.
Он уточнил, что все действия ЛНР согласовала с представителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) миссии ОБСЕ, которая сообщила представителям республики о начале таких же работ в зеркальном порядке с украинской стороны.
"На данный момент мы наблюдали представителей МЧС Украины, которые в районе моста железнодорожного проводят работы по разминированию По плану-графику до 26 числа (ноября - ред.) должны быть закончены все работы, но украинская сторона прислала гарантии безопасности до 4 декабря. Я понимаю, что это сделано с запасом. Мы в свою очередь будем придерживаться плана-графика, который подписали в Минске", - заявил Филипоненко.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.