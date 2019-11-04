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РИА Новости

Британские власти понизили уровень террористической угрозы в стране

17:38 04.11.2019
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские власти понизили уровень террористической угрозы в стране с "серьезного" до "существенного", говорится в сообщении Объединенного центра по анализу террористической активности (JTAC).
"Существующий уровень угрозы со стороны международного терроризма для Британии "существенный". Угроза со стороны терроризма, связанного с проблемой Северной Ирландии, сохраняется "умеренной" для Британии и "серьезной" для региона Северной Ирландии", - говорится в сообщении.
Британские власти используют "пятибалльную" шкалу террористической угрозы, где "серьезный" уровень - предпоследняя ступень перед "критическим". При таком уровне угрозы теракты в стране возможны с высокой долей вероятности. При "существенном" уровне угрозы вероятность терактов просто существует.
Последний раз уровень угрозы пересматривался в Британии в августе 2015 года и был установлен на предшествующем максимальному уровне. После этого британское правительство, несмотря на серию терактов в 2017 году, уровень угрозы не повышало.
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