В Египте после ремонта тестируют работу терминала аэропорта Шарм-эш-Шейха

КАИР, 4 ноя — РИА Новости. Отремонтированное и модернизированное здание второго терминала международного аэропорта курорта Шарм-эш-Шейх в Египте начали тестировать в понедельник, 4 ноября, говорится в заявлении министерства гражданской авиации страны.

"В рамках усилий министерства гражданской авиации Египта по повышению конкурентности египетских аэропортов и приведению их в полное соответствие с самыми современными международными стандартами, а также для увеличения турпотока на курорты Красного моря, министр гражданской авиации Юнис аль-Масри принял участие в запуске тестовой работы второго терминала аэропорта Шарм-эш-Шейха", — сообщается в документе.

После ремонта и модернизации второго терминала пропускная способность воздушной гавани увеличится с семи до девяти миллионов пассажиров в год. В ближайшее время эту цифру планируют повысить до десяти миллионов.

В отремонтированном здании было установлено самое современное оборудование обеспечения безопасности, в том числе более 200 камер видеонаблюдения, установки биометрического контроля доступа сотрудников в служебные помещения, анализаторы воздуха для обнаружения взрывчатки и ядовитых веществ, приборы для сканирования и трехмерного отображения содержимого багажа, самое передовое оборудование для тушения пожаров.

Модернизированная багажная служба аэропорта сможет обрабатывать четыре тысячи единиц багажа в час.

Авиасообщение России и ряда других государств с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского пассажирского лайнера, вылетевшего из Шарм-эш-Шейха, над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года наша страна восстановила регулярное авиасообщение с Каиром. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются.