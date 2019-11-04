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РИА Новости
Туризм

В Египте после ремонта тестируют работу терминала аэропорта Шарм-эш-Шейха

17:41 04.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
КАИР, 4 ноя — РИА Новости. Отремонтированное и модернизированное здание второго терминала международного аэропорта курорта Шарм-эш-Шейх в Египте начали тестировать в понедельник, 4 ноября, говорится в заявлении министерства гражданской авиации страны.
"В рамках усилий министерства гражданской авиации Египта по повышению конкурентности египетских аэропортов и приведению их в полное соответствие с самыми современными международными стандартами, а также для увеличения турпотока на курорты Красного моря, министр гражданской авиации Юнис аль-Масри принял участие в запуске тестовой работы второго терминала аэропорта Шарм-эш-Шейха", — сообщается в документе.
После ремонта и модернизации второго терминала пропускная способность воздушной гавани увеличится с семи до девяти миллионов пассажиров в год. В ближайшее время эту цифру планируют повысить до десяти миллионов.
В отремонтированном здании было установлено самое современное оборудование обеспечения безопасности, в том числе более 200 камер видеонаблюдения, установки биометрического контроля доступа сотрудников в служебные помещения, анализаторы воздуха для обнаружения взрывчатки и ядовитых веществ, приборы для сканирования и трехмерного отображения содержимого багажа, самое передовое оборудование для тушения пожаров.
Модернизированная багажная служба аэропорта сможет обрабатывать четыре тысячи единиц багажа в час.
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Авиасообщение России и ряда других государств с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского пассажирского лайнера, вылетевшего из Шарм-эш-Шейха, над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года наша страна восстановила регулярное авиасообщение с Каиром. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются.
За последнее время египетские власти проделали огромную работу по модернизации своих аэропортов.
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