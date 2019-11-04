Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T18:13Z
https://ria.ru/20191104/1560563858.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151486/34/1514863486_1006:1109:2675:2048_1036x0_80_0_0_a1609397b0ec1a2c5c7907c5ed726d08.jpg
РИА Новости

В Шереметьево сел Boeing 737 со сработавшим датчиком неисправности

17:30 04.11.2019 (обновлено: 18:13 04.11.2019)
7282
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 в небе
Самолет Boeing 737-800 в небе
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 737-800 в небе. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Самолет Boeing 737 сообщением Франкфурт — Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности гидравлической системы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево в 17.17 мск. Посадка прошла благополучно", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, на борту воздушного судна находились 154 человека.
В свою очередь в пресс-службе "Аэрофлота", чей рейс выполнял самолет, сообщили РИА Новости, что посадка прошла по расписанию.
"Самолет, выполнявший рейс SU2307 Франкфурт-Москва, совершил посадку в аэропорту Шереметьево в штатном режиме согласно расписанию", - сказал собеседник агентства.
Международный аэропорт Курумоч в Самаре
Вчера, 14:39РИА Новости
В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
1311311
Обсудить 3
Boeing 737Франкфурт-на-МайнеШереметьево (аэропорт)Происшествия
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Медведев назвал слова Лукашенко о втягивании Белоруссии в войны странными
Медведев прокомментировал слова Лукашенко о чужих войнах
Автомобиль Следственного комитета России
В Нижнем Новгороде мужчины убили беременную женщину и подожгли ее квартиру
Автомобиль Следственного комитета России
В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела об изнасиловании и избиении
Ребенок взвешивается на весах
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин
Песков назвал кулак, который показал Путин, "чудесной рекомендацией"
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Участники акции протеста националистов в Киеве
Развод Зеленского. Кто мешает миру на Украине
Вид на здание парламента в Лондоне
Правительство Британии заблокировало доклад о "российской угрозе"
Долина Даллол в Эфиопии
Ученые назвали "самое безжизненное" место на Земле
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
Арестованного генерала МВД Мельникова освободили от должности
Российские рубли
Россиянин подал иск о возмещении морального ущерба на 100 триллионов рублей
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner
При испытании системы спасения корабля Boeing один парашют не раскрылся
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве после жалоб соседей в квартире у мужчин нашли девочек-подростков
Актер Брайан Тарантина
Умер актер из сериала "Скорая помощь" Брайан Тарантина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:56Макрон прокомментировал торговые переговоры США и Китая
06:52В министерстве обороны Японии рассказали о новых ракетах КНДР
06:51Под Саратовом горит кроличья ферма на площади 1,2 тысячи "квадратов"
06:50СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей в Приморье
06:49Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии, три человека ранены
06:47В Японии Косачев передал в палате советников послание от Матвиенко
06:40В МИД Украины призвали мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей
06:00Власти Хабаровского края купят авиабилеты Лисову с детьми
05:56"Паллада" в кругосветном путешествии прошла Сангарский пролив
05:54Китай надеется, что соглашение RCEP будет подписано и скоро вступит в силу
05:52Китай продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций
05:45Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
05:36Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
05:15В МИД КНДР прокомментировали доклад США про список спонсоров терроризма
05:10В Сирии в районе Кобани возрождается сельское хозяйство
05:06В Чили находятся в больницах более 1600 пострадавших при протестах
04:46Сахалин и Курилы оснастят станциями мониторинга воздуха
04:40В Находке вновь начали поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
04:37США до сих пор не могут перестать зависеть от российских РД-180, пишет NI
04:29Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа, показал опрос
Лента новостейМолния