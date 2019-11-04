В Шереметьево сел Boeing 737 со сработавшим датчиком неисправности

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Самолет Самолет Boeing 737 сообщением Франкфурт — Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности гидравлической системы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево в 17.17 мск. Посадка прошла благополучно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, на борту воздушного судна находились 154 человека.

В свою очередь в пресс-службе "Аэрофлота", чей рейс выполнял самолет, сообщили РИА Новости, что посадка прошла по расписанию.