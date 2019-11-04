В Шереметьево сел Boeing 737 со сработавшим датчиком неисправности

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Самолет Boeing 737 сообщением Франкфурт — Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности гидравлической системы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево в 17.17 мск. Посадка прошла благополучно", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, на борту воздушного судна находились 154 человека.
В свою очередь в пресс-службе "Аэрофлота", чей рейс выполнял самолет, сообщили РИА Новости, что посадка прошла по расписанию.
"Самолет, выполнявший рейс SU2307 Франкфурт-Москва, совершил посадку в аэропорту Шереметьево в штатном режиме согласно расписанию", - сказал собеседник агентства.