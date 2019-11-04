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РИА Новости
Культура

Фильм "Джокер" выдвинули на "Оскар" в 16 номинациях

17:22 04.11.2019
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© Фото : пресс-служба Caro Premier Film CompanyДжокер
Джокер
© Фото : пресс-служба Caro Premier Film Company
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
Руководство компании считает, что картина принесет в прокате миллиард долларов (она уже заработала более 900 миллионов) и способна побороться за главную кинематографическую награду в категориях "лучший фильм", "лучший режиссер", "лучший актер", "лучший актер второго плана", "лучшая актриса второго плана", "лучший сценарий", "лучший монтаж" и других.
После выхода ленты на экраны букмекеры назвали Хоакина Феникса главным претендентом на премию. За последние 18 лет его один раз выдвигали на "Оскар" за роль второго плана и два раза — за лучшую мужскую роль, но пока этой награды у него нет.
Точное число категорий, в которых фильм будет представлен, станет известно 13 января 2020 года, когда члены Американской киноакадемии составят окончательный список.
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