Фильм "Джокер" выдвинули на "Оскар" в 16 номинациях

Руководство компании считает, что картина принесет в прокате миллиард долларов (она уже заработала более 900 миллионов) и способна побороться за главную кинематографическую награду в категориях "лучший фильм", "лучший режиссер", "лучший актер", "лучший актер второго плана", "лучшая актриса второго плана", "лучший сценарий", "лучший монтаж" и других.