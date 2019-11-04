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РИА Новости

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

16:49 04.11.2019 (обновлено: 19:16 04.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "ВКонтакте"
Социальная сеть ВКонтакте
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Социальная сеть "ВКонтакте". Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" из ряда российских городов сообщают о сбое в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Сбои начались около 16:00 мск. По данным Downdetector, 59 процентов пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, жалобы 37 процентов связаны с доставкой сообщений.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Волгограда, Краснодара и других городов России.
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