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РИА Новости

Германия потратит 3,5 миллиарда евро на станции подзарядки электромобилей

16:46 04.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 ноя - РИА Новости. Правительство Германии намерено инвестировать 3,5 миллиарда евро в строительство инфраструктуры для подзарядки электромобилей, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Выступая на открытии производства электромобилей компании Volkswagen в городе Цвиккау, Меркель назвала происходящие в автоиндустрии изменения "сменой парадигмы".
"Это фундаментальное изменение. Защита климата, развитие технологией, цифровизация, развитие коммуникаций - они означают смену парадигмы в автотранспорте, которой мы не переживали за всю историю развития автомобилей. Эта смена парадигмы происходит везде, не только здесь в Саксонии, но и в других частях Германии, Европы, во всем мире, на рынках США, Китая, поэтому я считаю, что эти изменения мы сможем наиболее эффективно воплотить в условиях свободной, основанной на правилах мировой торговли, а не на основе протекционизма", - заявил Меркель, добавив, что правительство ФРГ будет бороться за свободную торговлю.
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Она отметила, что внедрение электродвигателей должно сопровождаться постепенным изменяем структуры энергетики, напомнив о плане правительства к 2030 году получать 65% энергии из возобновляемых источников энергии.
"Нам нужны автомобили, которые не только безвредны для окружающей среды, но также надежны, комфортны, эффективны, поэтому важно, чтобы распространение электромобилей на массовый рынок действительно имело место", - отметила канцлер.
Двумя условиями развития рынка электромобилей она назвала развитие системы подзарядки и создание стимулов для покупки электромобилей.
"Мы должны распространить на всю страну станции подзарядки, которые Volkswagen сегодня уже имеет в городах, где она занимается производством. Мы как федерация будем прикладывать значительные усилия для этого, мы инвестируем в ближайшие годы 3,5 миллиарда евро на строительство инфраструктуры подзарядки. Это рекордная сумма", - заявила Меркель.
По ее словам, выполнение этой задачи ограничено по времени - это должно произойти до 2035 года, когда инфраструктура должна быть выстроена. Кроме того, правительство считает, что с 2025 года постройка станций подзарядки будет уже не отраслью, опирающейся на субсидии, а полноценным бизнесом.
"Сегодня мы знаем, что мы должны прежде всего очень быстро построить около 50 тысяч публичных станций подзарядки, чтобы была определенная надежность. Мы думаем, что мы должны работать над этим в политической сфере, но также здесь есть требования к авто- и энергопромышленности", - продолжила канцлер.
Меркель также отметила, что электромобили должны стать доступны обычным потребителям как традиционные автомобили.
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