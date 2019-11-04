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РИА Новости

В Ереване потушили пожар на аэродроме "Эребуни"

16:33 04.11.2019
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© Фото : МЧС АрменииЛиквидация пожара на ереванском аэродроме "Эребуни"
Ликвидация пожара на ереванском аэродроме Эребуни
© Фото : МЧС Армении
Ликвидация пожара на ереванском аэродроме "Эребуни"
ЕРЕВАН, 4 ноя - РИА Новости. Пожар на аэродроме "Эребуни" в Ереване, где расположена российская авиабаза, потушен, сообщили в пресс-службе МЧС.
Ангар на территории аэродрома "Эребуни" загорелся днем в понедельник. На место выехали 10 пожарных расчетов и оперативная группа национального центра кризисного управления. Информации о пострадавших не поступало.
"Пожар потушен", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.
Пресс-служба Южного военного округа ранее сообщила, что пожар на территории аэропорта произошел не в расположении российской авиабазы, она функционирует в штатном режиме.
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ЕреванВ мире
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