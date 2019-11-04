В Ереване потушили пожар на аэродроме "Эребуни"

ЕРЕВАН, 4 ноя - РИА Новости. Пожар на аэродроме "Эребуни" в Ереване, где расположена российская авиабаза, потушен, сообщили в пресс-службе МЧС.

Ангар на территории аэродрома "Эребуни" загорелся днем в понедельник. На место выехали 10 пожарных расчетов и оперативная группа национального центра кризисного управления. Информации о пострадавших не поступало.

"Пожар потушен", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.