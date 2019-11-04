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РИА Новости

На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами

16:28 04.11.2019
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АФИНЫ, 4 ноя – РИА Новости. Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
Полиция остановила контейнеровоз на пункте сбора платежей на платной автотрассе возле Ксанти.
"В контейнере находились более 80 нелегальных иммигрантов, у многих из которых были проблемы с дыханием, и поэтому из Ксанти и Кавалы были вызваны машины скорой помощи для доставки в больницу", - сообщает издание.
В контейнере была удушающая обстановка, и вряд ли нелегальные иммигранты выжили бы в долгой поездке до Салоников, говорится в сообщении. Всем мигрантам от 20 до 30 лет, сейчас полиция и машины скорой помощи везут их в больницы.
Полиция арестовала подозреваемого в нелегальной перевозке мигрантов.
Несколько дней назад в Великобритании в грузовике были обнаружены тела 39 человек – нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в Англию.
Местные жители во время молебна по погибшим в грузовике в Великобритании в деревне Фу Суан, провинции Нгеан
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