На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами

АФИНЫ, 4 ноя – РИА Новости. Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
Полиция остановила контейнеровоз на пункте сбора платежей на платной автотрассе возле Ксанти.
"В контейнере находились более 80 нелегальных иммигрантов, у многих из которых были проблемы с дыханием, и поэтому из Ксанти и Кавалы были вызваны машины скорой помощи для доставки в больницу", - сообщает издание.
В контейнере была удушающая обстановка, и вряд ли нелегальные иммигранты выжили бы в долгой поездке до Салоников, говорится в сообщении. Всем мигрантам от 20 до 30 лет, сейчас полиция и машины скорой помощи везут их в больницы.
Полиция арестовала подозреваемого в нелегальной перевозке мигрантов.
Несколько дней назад в Великобритании в грузовике были обнаружены тела 39 человек – нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в Англию.