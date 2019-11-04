На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами

"В контейнере находились более 80 нелегальных иммигрантов, у многих из которых были проблемы с дыханием, и поэтому из Ксанти и Кавалы были вызваны машины скорой помощи для доставки в больницу", - сообщает издание.

В контейнере была удушающая обстановка, и вряд ли нелегальные иммигранты выжили бы в долгой поездке до Салоников, говорится в сообщении. Всем мигрантам от 20 до 30 лет, сейчас полиция и машины скорой помощи везут их в больницы.