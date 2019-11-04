Меркель освистали при возложении цветов к мемориалу жертвам неонацистов

БЕРЛИН, 4 ноя — РИА Новости. Демонстранты освистали канцлера ФРГ Демонстранты освистали канцлера ФРГ Ангелу Меркель при возложении цветов к мемориалу жертвам правоэкстремистской организации NSU ("Национал-социалистическое подполье") в саксонском городе Цвиккау, церемония в прямом эфире транслировалась телеканалом n-tv

Меркель в сопровождении премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, бургомистра Цвиккау и группы местных активистов возложила цветы к табличкам с именами жертв, в это время участники не показанной по телевидению, но проходящей поблизости демонстрации громко скандировали "Меркель должна уйти!" и "Мы народ!". Как заявил РИА Новости представитель полиции Цвиккау, в демонстрации рядом с мемориалом участвуют около 20 человек, он отказался сообщить, кто является организатором акции. Представитель полиции добавил, что безопасность в ходе визита Меркель обеспечивают "достаточное количество сотрудников полиции".

Neulich in Zwickau. (Klassiker wie „Lügenpresse“, „Merkel muss weg“ und die deutsche Hymne gehören natürlich auch dazu) #Zwickau pic.twitter.com/1raR7uvlu0 — Tristan Herold (@dertristan1) November 4, 2019

В коротком выступлении Меркель выразила свои соболезнования родственникам погибших, а также поблагодарила полицию Цвиккау за работу. Премьер-министр Кречмер заявил в своей речи, что демонстрация против "оказания почестей людям, которые были безвинно и коварно убиты", свидетельствует о том, "какой позиции придерживаются эти люди (демонстранты — Прим. ред.)", и призвал "запомнить, кто именно это был и где мы увидим этих людей в следующий раз, на каких политических акциях".

Ранее в аккаунтах в соцсетях, которые использует в том числе общественное движение "Про Хемниц", возникшее в прошлом году в саксонском городе Хемниц на юго-востоке Германии, где сирийским беженцем был убит 35-летний немец Даниэль Хиллиг, были распространены призывы "устроить встречу Меркель в Цвиккау". Организаторы сообщили, что акция состоится в понедельник в час дня (15:00 мск).

Убийство Хиллига спровоцировало в Хемнице в прошлом году многочисленные акции протеста , участники которых требовали немедленной депортации беженцев, совершивших уголовные преступления. Акции протеста сопровождались беспорядками, в ходе которых, по заявлениям властей города, совершались нападения на иностранцев, несколько нарушителей были задержаны. Демонстрантов обвиняли в попытке использовать убийство горожанина для разжигания межнациональной розни. Левые и центристские политические активисты также проводили ответные акции, все это иногда сопровождалось нарушениями антиэкстремистского законодательства и задержаниями. Протесты в городе стоили поста главе контрразведки ФРГ Гансу-Георгу Маасену, который усомнился, что праворадикалы в ходе акций преследовали иностранцев.