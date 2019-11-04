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РИА Новости

Меркель освистали при возложении цветов к мемориалу жертвам неонацистов

16:25 04.11.2019 (обновлено: 00:02 05.11.2019)
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© AFP 2019 / dpa/Robert MichaelКанцлер ФРГ Ангела Меркель при возложении цветов к мемориалу жертвам правоэкстремистской организации NSU
Канцлер ФРГ Ангела Меркель при возложении цветов к мемориалу жертвам правоэкстремистской организации NSU
© AFP 2019 / dpa/Robert Michael
БЕРЛИН, 4 ноя — РИА Новости. Демонстранты освистали канцлера ФРГ Ангелу Меркель при возложении цветов к мемориалу жертвам правоэкстремистской организации NSU ("Национал-социалистическое подполье") в саксонском городе Цвиккау, церемония в прямом эфире транслировалась телеканалом n-tv.
Меркель в сопровождении премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, бургомистра Цвиккау и группы местных активистов возложила цветы к табличкам с именами жертв, в это время участники не показанной по телевидению, но проходящей поблизости демонстрации громко скандировали "Меркель должна уйти!" и "Мы народ!". Как заявил РИА Новости представитель полиции Цвиккау, в демонстрации рядом с мемориалом участвуют около 20 человек, он отказался сообщить, кто является организатором акции. Представитель полиции добавил, что безопасность в ходе визита Меркель обеспечивают "достаточное количество сотрудников полиции".
В коротком выступлении Меркель выразила свои соболезнования родственникам погибших, а также поблагодарила полицию Цвиккау за работу. Премьер-министр Кречмер заявил в своей речи, что демонстрация против "оказания почестей людям, которые были безвинно и коварно убиты", свидетельствует о том, "какой позиции придерживаются эти люди (демонстранты — Прим. ред.)", и призвал "запомнить, кто именно это был и где мы увидим этих людей в следующий раз, на каких политических акциях".
Ранее в аккаунтах в соцсетях, которые использует в том числе общественное движение "Про Хемниц", возникшее в прошлом году в саксонском городе Хемниц на юго-востоке Германии, где сирийским беженцем был убит 35-летний немец Даниэль Хиллиг, были распространены призывы "устроить встречу Меркель в Цвиккау". Организаторы сообщили, что акция состоится в понедельник в час дня (15:00 мск).
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Убийство Хиллига спровоцировало в Хемнице в прошлом году многочисленные акции протеста, участники которых требовали немедленной депортации беженцев, совершивших уголовные преступления. Акции протеста сопровождались беспорядками, в ходе которых, по заявлениям властей города, совершались нападения на иностранцев, несколько нарушителей были задержаны. Демонстрантов обвиняли в попытке использовать убийство горожанина для разжигания межнациональной розни. Левые и центристские политические активисты также проводили ответные акции, все это иногда сопровождалось нарушениями антиэкстремистского законодательства и задержаниями. Протесты в городе стоили поста главе контрразведки ФРГ Гансу-Георгу Маасену, который усомнился, что праворадикалы в ходе акций преследовали иностранцев.
Основанная в 1998 году группировка неонацистов "Национал-социалистическое подполье" состояла из трех человек: в нее входили Беата Чепе, Уве Мундлоз и Уве Бенхардт. Оба мужчины покончили с собой в ноябре 2011 года. На счету группировки, которую в прессе окрестили "террористы из Цвиккау", убийство девяти мигрантов — восьмерых турок и одного выходца из Греции — и одной сотрудницы полиции, а также серия ограблений и теракты с закладыванием взрывчатки. Преступники действовали из правых убеждений.
Не ангельский характер. В ХДС зреет бунт против Ангелы Меркель
30 октября, 17:12Акценты
Не ангельский характер. В ХДС зреет бунт против Ангелы МеркельТри дня прошло после провала христианских демократов на региональных выборах, а канцлерин не проронила ни слова. С другой стороны, к этой кампании она не имела никакого отношения. Отстранилась. Так что это фиаско ее соратников. Что их и взбесило.
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Ангела МеркельХемницГерманияВ мире
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