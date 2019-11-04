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РИА Новости
Культура

Директор Maruv оценил скандал из-за ее выдвижения на премию от "MTV Россия"

16:25 04.11.2019 (обновлено: 20:11 04.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица MARUV
Певица MARUV
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Украинскую певицу Maruv нельзя считать "лучшей российской артисткой", заявил ее концертный директор Кирилл Фельдман.
Ранее Maruv номинировали на премию "Лучший артист "MTV Россия", она стала лучшим исполнителем. Многие российские и украинские СМИ после этого назвали ее "лучшей российской певицей". Пользователи твиттера писали, что MTV "ошиблись со страной", и в шутку предлагали украинскому правительству определить, "зрада это или перемога".
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Фельдман подчеркнул, что Maruv не имеет отношения к России.
"Номинация звучала: "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия". Никакого отношения к премии российской это не имеет, как и не имеет отношения к лучшей артистке из России", — заявил он в комментарии телеканалу "360".
Также директор напомнил, что несколько лет назад исполнитель Иван Дорн "выдвигался от телеканала "MTV Россия", не являясь при этом российским артистом.
В этом году Maruv победила в финале национального украинского отбора на Евровидение, однако ей пришлось отказаться от участия, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступления в России. Тогда артистка заявила о попытках надавить на нее, чтобы заставить отказаться представлять свою страну на конкурсе.
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Популярные комментарии
Имеет она отношение к России, гастролирует постоянно, уже почти своя. Но украинскую вульгарность, конечно, ничем не перешибить.
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rsrob surfrost
3970002
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