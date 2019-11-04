Новейшая иранская центрифуга IR-9 будет в 50 раз мощнее IR-1

"Некоторые из этих машин были построены в течение последних двух месяцев, как, например, IR-9, имеющие 50 SWU (ЕРР - единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг – Прим. ред.)", - сказал он в ходе пресс-конференции, указав, что у Ирана есть 16 типов центрифуг нового поколения.

Салехи также указал, что показатель мощности всех центрифуг в Иране в данный момент достиг около 8,6 тысячи, добавив, что еще два месяца назад - до третьего этапа сокращения ядерных обязательств - этот показатель был на 2660 единиц ниже.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.