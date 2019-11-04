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РИА Новости

Новейшая иранская центрифуга IR-9 будет в 50 раз мощнее IR-1

16:22 04.11.2019 (обновлено: 17:46 04.11.2019)
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© AP Photo / Vahid Salemi, FileИранский техник работает на предприятии по переработке урана
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
© AP Photo / Vahid Salemi, File
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 ноя – РИА Новости. Мощность новейшей центрифуги для обогащения урана IR-9, над которой работает Иран, в 50 раз выше основной центрифуги IR-1, сообщил вице-президент Ирана, глава Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.
"Некоторые из этих машин были построены в течение последних двух месяцев, как, например, IR-9, имеющие 50 SWU (ЕРР - единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг – Прим. ред.)", - сказал он в ходе пресс-конференции, указав, что у Ирана есть 16 типов центрифуг нового поколения.
Мощность центрифуг первого поколения IR-1 составляет 1 ЕРР. Центрифуги первого поколения IR-1 считаются основными - ядерная сделка предусматривает работу 5060 центрифуг первого поколения на заводе по обогащению ядерного топлива в Натанзе.
Салехи также указал, что показатель мощности всех центрифуг в Иране в данный момент достиг около 8,6 тысячи, добавив, что еще два месяца назад - до третьего этапа сокращения ядерных обязательств - этот показатель был на 2660 единиц ниже.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что Тегеран в скором времени задействует газовые центрифуги нового поколения IR-9 в ядерной деятельности.
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
6 сентября, 00:32РИА Новости
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
Упоминаний об этих центрифугах в тексте Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и положений, регулирующих их использование, нет.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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Выход США из ядерной сделки по ИрануАли Акбар СалехиИранВ мире
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