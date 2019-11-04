В Венеции "подводные гондольеры" достали из Гранд-канала 400 кг мусора

РИМ, 4 ноя - РИА Новости, Александр Логунов. Операция с погружением в воды венецианского Гранд-канала позволила освободить его от 400 килограммов мусора, среди которого оказались кухонная плита, магнитофон и вентилятор, рассказали РИА Новости в мэрии итальянского города.

В очистке одной их главных водных артерий Венеции приняли участие восемь добровольцев, в обычное время работающих гондольерами.

"Они члены ассоциации гондольеров, но в свободное время увлекаются погружениями. Эта операция начинает вторую фазу инициатив. В ходе пяти погружений с февраля по июнь мы собрали 2,5 тонны мусора со дна каналов", - заявил представитель городских властей.

Операция прошла в воскресенье близ овощного и рыбного рынка и продлилась шесть часов до самой полуночи. Выбор вечернего времени обусловлен местом проведения работ: зону погружения огородили, но движение по оживленному Большому каналу не прекращалось.

"Добычей" водолазов вместо скрытых сокровищ стали бытовая техника и простые предметы домашнего обихода: кухонная плитка, компьютерный монитор и напольный светильник. Дополняют гамму товаров "подводного магазина" электроприборов вентилятор, магнитофон и часть пылесоса. Все это поступит на переработку.

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Другой находкой стала тележка для сбора мусора, которую используют дворники. Из-за того, что она оказалась глубоко погружена в ил и провела в воде слишком долгое время, участникам операции для поднятия ее на поверхность понадобилась помощь небольшого подъемного крана с одного из катеров.