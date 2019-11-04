Русский мир и русская культура открыты к сотрудничеству, заявил Путин

"Многие, практически все выступавшие, говорили о русском языке, о русской культуре и о русском мире... изначально русская культура и русское государство становились на ноги как многонациональные и многоконфессиональные. Так русский мир выглядит внутри себя и так он проявляет себя вовне. Русский мир, русская культура всегда открыты к сотрудничеству, к взаимодействию и к всеобщему процветанию", - сказал Путин в завершении церемонии награждения.