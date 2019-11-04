Великой Европы не существует без России, заявил мэр французского Монпелье

"В этот знаменательный день, в День народного единства , я думаю о том, что не существует великой Европы без России", - сказал он.

Сорель отметил, что всегда действовал во имя правды, которая касается победы во Второй мировой войне, Сталинградской битвы.

"И также мы хотели восстановить правду, которая касается покорения космоса, ведь русские были первыми, это был космонавт Юрий Гагарин. Мы в Монпелье установили копию памятника и открыли мост имени Юрия Гагарина. Эта наша совместная инициатива с городом-побратимом Обнинском и Калужской областью", - сказал мэр.