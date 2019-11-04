Вележева рассказала подробности инцидента со снятием с рейса

"Мне на борту было предложено в бизнес-классе, как всегда предлагают, да, я согласилась на бокал игристого вина. Может быть, не надо было. Я даже не допила его до конца. … Я выпила снотворное, написала мужу, что я взлетаю, что я сейчас буду спать, и уснула", — поделилась она.