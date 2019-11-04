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РИА Новости
Культура

Вележева рассказала подробности инцидента со снятием с рейса

15:50 04.11.2019 (обновлено: 16:04 04.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Лидия Вележева
Актриса Лидия Вележева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Лидия Вележева. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Актриса Лидия Вележева в интервью "Пятому каналу" представила свою версию произошедшего на рейсе "Москва — Тель-Авив", с которого ее сняли.
По ее словам, она не устраивала пьяного дебоша, в котором ее обвинили.
Женщина призналась, что она действительно выпила бокал вина на борту самолета.
"Мне на борту было предложено в бизнес-классе, как всегда предлагают, да, я согласилась на бокал игристого вина. Может быть, не надо было. Я даже не допила его до конца. … Я выпила снотворное, написала мужу, что я взлетаю, что я сейчас буду спать, и уснула", — поделилась она.
Актриса заявила, что боялась опоздать к зрителям на спектакль, так как рейс задерживали на несколько часов.
Стоп-кадр видео с борта самолета Москва — Тель-Авив, где актриса Лидия Вележева устроила дебош
30 октября, 17:14РИА Новости
Опубликовано видео скандала с участием актрисы Лидии Вележевой в самолете
Женщина отметила, что она отказалась поднимать спинку кресла, несмотря на просьбы бортпроводниц.
При этом она подчеркнула, что пассажиры самолета были на взводе из-за отложенного полета.
"Готовили борт, мы еще никуда не тронулись. Естественно, люди возмущаются, все на нервах. Рядом сидела пара, между собой немножко между собой повздорила, я сделала им замечание. Естественно, там слово за слово, женщина пересела с ребенком ко мне", — поделилась Вележева.
Она рассказала, что отреагировала на скандал этой пары. Спустя некоторое время стюардесса попросила выйти ее из самолета.
"Вы кричите, вы дебош устроили!", — передала слова стюардессы актриса.
Вележева отказалась. Однако вскоре полиция вывела ее из воздушного судна. По словам женщины, у нее остались синяки.
Лидия Вележева — заслуженная артистка России, она снималась в картинах "Волкодав", "Любовь-морковь — 2", "Воровка", "Идиот" и других.
Прогон спектакля Люди как люди в театре имени Е. Вахтангова
30 октября, 16:26Культура
Вахтанговский театр прокомментировал ситуацию со снятием с рейса Вележевой
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КультураЛидия ВележеваШоу-бизнесРоссияПроисшествия
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