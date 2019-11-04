Вележева рассказала подробности инцидента со снятием с рейса

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Актриса Лидия Вележева в интервью "Пятому каналу" представила свою версию произошедшего на рейсе "Москва — Тель-Авив", с которого ее сняли.
По ее словам, она не устраивала пьяного дебоша, в котором ее обвинили.
Женщина призналась, что она действительно выпила бокал вина на борту самолета.
"Мне на борту было предложено в бизнес-классе, как всегда предлагают, да, я согласилась на бокал игристого вина. Может быть, не надо было. Я даже не допила его до конца. … Я выпила снотворное, написала мужу, что я взлетаю, что я сейчас буду спать, и уснула", — поделилась она.
Актриса заявила, что боялась опоздать к зрителям на спектакль, так как рейс задерживали на несколько часов.
Женщина отметила, что она отказалась поднимать спинку кресла, несмотря на просьбы бортпроводниц.
При этом она подчеркнула, что пассажиры самолета были на взводе из-за отложенного полета.
"Готовили борт, мы еще никуда не тронулись. Естественно, люди возмущаются, все на нервах. Рядом сидела пара, между собой немножко между собой повздорила, я сделала им замечание. Естественно, там слово за слово, женщина пересела с ребенком ко мне", — поделилась Вележева.
Она рассказала, что отреагировала на скандал этой пары. Спустя некоторое время стюардесса попросила выйти ее из самолета.
"Вы кричите, вы дебош устроили!", — передала слова стюардессы актриса.
Вележева отказалась. Однако вскоре полиция вывела ее из воздушного судна. По словам женщины, у нее остались синяки.
Лидия Вележева — заслуженная артистка России, она снималась в картинах "Волкодав", "Любовь-морковь — 2", "Воровка", "Идиот" и других.