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РИА Новости

Пожар на территории аэропорта Эребуни не затронул российскую авиабазу

15:44 04.11.2019 (обновлено: 15:45 04.11.2019)
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© Sputnik / StringerПожар на ереванском аэродроме "Эребуни"
Пожар на ереванском аэродроме Эребуни
© Sputnik / Stringer
Пожар на ереванском аэродроме "Эребуни"
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пожар на территории аэропорта Эребуни в Армении действительно был, но он произошел не в расположении российской авиабазы, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
Ранее пресс-служба МЧС Армении сообщила, что крыша ангара горит на ереванском аэродроме "Эребуни", где дислоцирована одноименная российская авиабаза.
"Пожар на территории аэропорта Эребуни Республики Армения произошел не в расположении российской авиабазы Южного военного округа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российская авиабаза на аэродроме Эребуни в Армении функционирует в штатном режиме.
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Южный военный округАрменияВ мире
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