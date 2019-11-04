Пожар на территории аэропорта Эребуни не затронул российскую авиабазу

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пожар на территории аэропорта Эребуни в Армении действительно был, но он произошел не в расположении российской авиабазы, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
Ранее пресс-служба МЧС Армении сообщила, что крыша ангара горит на ереванском аэродроме "Эребуни", где дислоцирована одноименная российская авиабаза.
"Пожар на территории аэропорта Эребуни Республики Армения произошел не в расположении российской авиабазы Южного военного округа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российская авиабаза на аэродроме Эребуни в Армении функционирует в штатном режиме.