В Москве начали проверку после анонимного звонка о "минировании" ГУМа

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Правоохранители начали проверку торгового дома "ГУМ" на Красной площади в Москве после анонимного сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва торгового дома "ГУМ" по адресу: Красная площадь, дом 3", - сказал собеседник агентства.
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