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РИА Новости

В Москве начали проверку после анонимного звонка о "минировании" ГУМа

15:37 04.11.2019
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© Фото : предоставлено Государственным музеем архитектуры им. А.В.ЩусеваГУМ
ГУМ
© Фото : предоставлено Государственным музеем архитектуры им. А.В.Щусева
ГУМ. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Правоохранители начали проверку торгового дома "ГУМ" на Красной площади в Москве после анонимного сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва торгового дома "ГУМ" по адресу: Красная площадь, дом 3", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, специалисты оперативных служб приступили к проверке здания. Эвакуация пока не проводится.
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ГУММоскваПроисшествия
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