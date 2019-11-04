Во Франции вручили Гонкуровскую премию

Французский писатель Жан-Поль Дюбуа во время интервью по присуждения ему литературной премии Гонкур 2019

© AP Photo / Thibault Camus Французский писатель Жан-Поль Дюбуа во время интервью по присуждения ему литературной премии Гонкур 2019

ПАРИЖ, 4 ноя — РИА Новости. Французский писатель Жан-Поль Дюбуа получил Гонкуровскую премию — самую знаменитую французскую награду в области литературы — за книгу "Не все люди живут одинаково" (Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon).

Трансляция объявления результатов премии велась в прямом эфире каналом CNews.

Книга, отмеченная жюри, — ностальгический роман о потерянном счастье. История начинается в канадской тюрьме, где главный герой сидит уже два года за преступление, суть которого будет раскрыта ближе к концу повествования. Но у него масса времени для воспоминаний о своей семье и о собаке, погрузится в которые ему иногда мешает товарищ по несчастью, с которым он вынужден делить камеру.

В 2004 году Дюбуа, 69-летний писатель из Тулузы, который занимается литературой более трех десятков лет, был удостоен премии "Фемина" за роман "Французская жизнь".

Гонкуровская премия вручается за лучший роман на французском языке. Она носит имя классиков братьев Гонкуров — Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо. Младший из них, Эдмон, завещал свое состояние литературной академии, которая стала называться Гонкуровской и учредила ежегодную одноименную премию.

Награда присуждается по итогам голосования десяти членов академии на специальной встрече в парижском ресторане "Друан" (Drouant). У каждого академика один голос, он может отдать его за одну книгу, и только президент имеет два голоса.