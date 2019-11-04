Путин проведет заседание совета по русскому языку

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава РФ Глава РФ Владимир Путин во вторник проведет заседание совета при президенте по русскому языку, на котором планируется обсудить вопросы популяризации русского языка и литературы за рубежом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Пятого ноября 2019 года под председательством Владимира Путина состоится заседание совета при президенте по русскому языку. Это первое заседание совета в новом составе", - говорится в сообщении.

Участники заседания обсудят реализацию федерального закона "О государственном языке Российской Федерации", поддержку и популяризацию русского языка и литературы за рубежом, подготовку к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.

Совет по русскому языку создан в 2014 году для обеспечения развития, защиты и поддержки русского языка, координации деятельности в сфере международного гуманитарного сотрудничества по вопросам развития, защиты и поддержки русского языка.