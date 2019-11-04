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РИА Новости
Культура

В Мичуринске открыли памятник Владимиру Зельдину

15:31 04.11.2019 (обновлено: 15:38 04.11.2019)
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© Фото : Пресс-служба администрации Тамбовской областиОткрытие Памятника Владимиру Зельдину в Мичуринске
Открытие Памятника Владимиру Зельдину в Мичуринске
© Фото : Пресс-служба администрации Тамбовской области
Открытие Памятника Владимиру Зельдину в Мичуринске
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Торжественная церемония открытия памятника Владимиру Зельдину прошла в понедельник на малой родине актера – в городе Мичуринск Тамбовской области, сообщает администрация региона.
В торжественной церемонии приняли участие губернатор Тамбовской области Александр Никитин, советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский, друзья, коллеги по сцене, знакомые Владимира Зельдина и почитатели его таланта.
Народный артист СССР Владимир Зельдин на вечере 100, или Танцы со временем. Архив
10 февраля 2017, 02:21РИА Новости
Биография Владимира Зельдина
"Сегодня мы все вместе делаем большое и важное дело. Грядущим поколениям еще придется оценить всю исполинскую силу таланта и личности Владимира Зельдина во всем: и в жизни, и в делах, и в искусстве. Талант Владимира Михайловича от Бога, он неповторим. Бесконечное "браво" великому актеру, патриоту своей страны", - сказал губернатор Александр Никитин.
Глава региона подчеркнул, что имя Владимира Михайловича Зельдина тесно связано с Тамбовщиной. Великий артист был неоднократным участником песенных фестивалей, посещал родной Мичуринск и очень гордился тем, что был почетным гражданином Тамбовский области. Эта высшая награда региона была присвоена артисту в 2015 году. А Тамбовщина гордится своим выдающимся земляком, отметил Никитин.
Бронзовый бюст на гранитном постаменте установили в сквере у гостиницы "Мичуринск" на улице Революционной. Скульптура выполнена столичным автором Денисом Стритовичем по проекту советника председателя Российского военно-исторического общества Ростислава Мединского.
Родившийся в 1915 году в Козлове (так ранее назывался Мичуринск) Зельдин скончался 31 октября 2016 года на 102-м году жизни. Он похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Народный артист СССР Владимир Зельдин в сцене из спектакля-посвящения Танцы с учителем в Центральном театре Российской армии в Москве
31 октября 2016, 10:07РИА Новости
Великий Владимир ЗельдинУшел из жизни Владимир Зельдин. В феврале великому актеру исполнилось бы 102 года. До последнего времени он играл на сцене Центрального академического театр Российской армии.
Зельдин более 70 лет служил в театре Советской Армии, свой столетний юбилей, как и 101-й день рождения, актер встречал на сцене. В Театре Российской армии Зельдин сыграл более 50 ролей. Среди самых известных — роль Альдемаро в спектакле "Учитель танцев", фельдмаршала Кутузова в музыкальной комедии "Давным-давно", актера Неделина в спектакле-посвящении "Танцы с учителем", а также Дон Кихота в мюзикле "Человек из Ламанчи". Фильмография артиста насчитывает более 70 кино- и телепроектов.
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КультураВладимир ЗельдинТамбовская областьМичуринскОбщество
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