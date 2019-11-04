В Мичуринске открыли памятник Владимиру Зельдину

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Торжественная церемония открытия памятника Торжественная церемония открытия памятника Владимиру Зельдину прошла в понедельник на малой родине актера – в городе Мичуринск Тамбовской области, сообщает администрация региона.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Тамбовской области Александр Никитин, советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский, друзья, коллеги по сцене, знакомые Владимира Зельдина и почитатели его таланта.

"Сегодня мы все вместе делаем большое и важное дело. Грядущим поколениям еще придется оценить всю исполинскую силу таланта и личности Владимира Зельдина во всем: и в жизни, и в делах, и в искусстве. Талант Владимира Михайловича от Бога, он неповторим. Бесконечное "браво" великому актеру, патриоту своей страны", - сказал губернатор Александр Никитин.

Глава региона подчеркнул, что имя Владимира Михайловича Зельдина тесно связано с Тамбовщиной. Великий артист был неоднократным участником песенных фестивалей, посещал родной Мичуринск и очень гордился тем, что был почетным гражданином Тамбовский области. Эта высшая награда региона была присвоена артисту в 2015 году. А Тамбовщина гордится своим выдающимся земляком, отметил Никитин.

Бронзовый бюст на гранитном постаменте установили в сквере у гостиницы "Мичуринск" на улице Революционной. Скульптура выполнена столичным автором Денисом Стритовичем по проекту советника председателя Российского военно-исторического общества Ростислава Мединского.

Родившийся в 1915 году в Козлове (так ранее назывался Мичуринск) Зельдин скончался 31 октября 2016 года на 102-м году жизни. Он похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.