В Ливане поблагодарили Россию за поддержку в борьбе с терроризмом

"Мы видим в вас защитника и спасителя от недальновидной политики западных стран, которые намерены искоренить разнообразие и этническое общество нашего региона путем спонсирования радикальных идей поддержки террористических организаций, а также препятствуя российской инициативе по возвращению сирийских беженцев на родину", - заявил Зейд. Он отметил, что Ливан высоко ценит помощь России.