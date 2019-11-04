В Ливане поблагодарили Россию за поддержку в борьбе с терроризмом

"Для меня большая честь получить эту награду от вас, от Российской Федерации. Это высокое призвание, которое граждане Ливана будут помнить много лет", - сказал он после вручения награды президентом РФ Владимиром Путиным.
26 марта, 17:22РИА НовостиПутин назвал Ливан традиционным партнером России
Он подчеркнул, что Россия является покровителем региона Левант.
"Мы видим в вас защитника и спасителя от недальновидной политики западных стран, которые намерены искоренить разнообразие и этническое общество нашего региона путем спонсирования радикальных идей поддержки террористических организаций, а также препятствуя российской инициативе по возвращению сирийских беженцев на родину", - заявил Зейд. Он отметил, что Ливан высоко ценит помощь России.
"Уверен, что она принесет мир и спокойствие. Именно поэтому мы надеемся на продвижение и развитие диалога между Россией и Ливаном, основанного на наших общих ценностях", - добавил советник президента Ливана.