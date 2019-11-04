Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Киев срывает возобновление разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе вопреки договоренностям, достигнутым 29 октября на заседании контактной группы, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил на участке в районе Петровского в Донбассе.
"Вопреки достигнутым 29 октября на заседании контактной группы договоренностям, Киев срывает начало процесса возобновления разведения сил и средств в Петровском", - сказал Грызлов журналистам.
Он напомнил, что процесс разведения сил в Петровском должен был начаться в понедельник, однако киевская сторона не приступила к началу разведения, хотя представители Донецка дали сигнал о готовности начать отвод сил.
"Мы вновь в который раз убеждаемся, что главная причина пробуксовки минского процесса – это позиция Киева", - добавил Грызлов.