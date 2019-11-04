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РИА Новости

В Ереване загорелся ангар российской авиабазы

15:03 04.11.2019 (обновлено: 16:07 04.11.2019)
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© Sputnik / StringerПожар на ереванском аэродроме "Эребуни"
Пожар на ереванском аэродроме Эребуни
© Sputnik / Stringer
Пожар на ереванском аэродроме "Эребуни"
ЕРЕВАН, 4 ноя — РИА Новости. Крыша ангара горит на ереванском аэродроме Эребуни, где дислоцирована одноименная российская авиабаза, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС Армении.
Отмечается, что сигнал о возгорании поступил в 13:33 мск. "Службе спасения 911 сообщили, что горит ангар аэродрома Эребуни. На место выехали десять пожарных расчетов и оперативная группа национального центра кризисного управления", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.
Информации о пострадавших не поступало.
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МЧС АрменииЕреванРоссияАрменияВ мире
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