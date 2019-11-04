В Ереване загорелся ангар российской авиабазы

ЕРЕВАН, 4 ноя — РИА Новости. Крыша ангара горит на ереванском аэродроме Эребуни, где дислоцирована одноименная российская авиабаза, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС Армении.
Отмечается, что сигнал о возгорании поступил в 13:33 мск. "Службе спасения 911 сообщили, что горит ангар аэродрома Эребуни. На место выехали десять пожарных расчетов и оперативная группа национального центра кризисного управления", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.
Информации о пострадавших не поступало.