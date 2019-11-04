Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин

"Именно преданность Отечеству питала наших предков, которые более четырех веков назад объединились в народное ополчение, преодолели смуту и спасли страну от распада, освободили ее от интервентов и захватчиков. <...> И защита стала главным объединяющим делом для людей разных национальностей, сословий и вероисповеданий. Этот мощный, всепобеждающий дух единства передавался из поколения в поколение. Наш народ во все тяжелые времена всегда вставал плечом к плечу, самоотверженно сражался за свободу и независимость своей Родины", — сказал глава государства.