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РИА Новости

Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин

15:03 04.11.2019 (обновлено: 17:36 04.11.2019)
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в День народного единства заявил, что только вместе россияне смогут ответить на все вызовы.

"Именно преданность Отечеству питала наших предков, которые более четырех веков назад объединились в народное ополчение, преодолели смуту и спасли страну от распада, освободили ее от интервентов и захватчиков. <...> И защита стала главным объединяющим делом для людей разных национальностей, сословий и вероисповеданий. Этот мощный, всепобеждающий дух единства передавался из поколения в поколение. Наш народ во все тяжелые времена всегда вставал плечом к плечу, самоотверженно сражался за свободу и независимость своей Родины", — сказал глава государства.

Он также напомнил, что в следующем году Россия отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

"Самая прочная надежная основа успешного развития России — это сплоченность нашего общества, верность ценностям мира, доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей. Беречь эти традиции завещано всей историей нашей страны. И мы твердо знаем, что только вместе мы достигнем самых высоких целей, решим самые сложные задачи, достойно ответим на любые вызовы", — подчеркнул Путин.

Сегодня в России отмечают День народного единства. Праздник учредили 14 лет назад в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября (по юлианскому календарю). Именно эту дату — 4 ноября по новой системе исчисления — выбрали в качестве дня государственного праздника.
Празднование Дня народного единства в России
© РИА Новости / Александр Кондратюк

Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России

частники празднования Дня народного единства в Челябинске
1 из 10

Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России

© РИА Новости / Александр Кондратюк
© РИА Новости / Виталий Аньков

В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов

Участники митинга-концерта в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
2 из 10

В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Павел Лисицын

В России День народного единства стал официальным праздником в 2005 году

Жители города Екатеринбурга во время шествия, посвященного празднованию Дня народного единства
3 из 10

В России День народного единства стал официальным праздником в 2005 году

© РИА Новости / Павел Лисицын
© РИА Новости / Александр Кондратюк

В этот день по всей стране проводятся праздничные акции, шествия и концерты

Празднование Дня народного единства в Челябинске
4 из 10

В этот день по всей стране проводятся праздничные акции, шествия и концерты

© РИА Новости / Александр Кондратюк
© РИА Новости / Александр Кряжев

В День народного единства жители различных регионов знакомятся с традициями и культурными особенностями соседей

Танцевальный ансамбль на праздновании Дня народного единства в Новосибирске
5 из 10

В День народного единства жители различных регионов знакомятся с традициями и культурными особенностями соседей

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают, что отмечать День народного единства важно, такой праздник сплачивает граждан

Фестиваль Мы едины в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
6 из 10

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают, что отмечать День народного единства важно, такой праздник сплачивает граждан

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков

Активисты ОНФ проводят около 200 праздничных мероприятий во всех регионах страны в честь Дня народного единства

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на митинге-концерте в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
7 из 10

Активисты ОНФ проводят около 200 праздничных мероприятий во всех регионах страны в честь Дня народного единства

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков

В патриотических акциях, тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах и спортивных состязаниях принимают участие сотни тысяч человек

 Участники митинга-концерта в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
8 из 10

В патриотических акциях, тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах и спортивных состязаниях принимают участие сотни тысяч человек

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков

В российской столице празднование проходит на 30 площадках, открытых специально ко Дню народного единства

 Участники митинга-концерта в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
9 из 10

В российской столице празднование проходит на 30 площадках, открытых специально ко Дню народного единства

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В рамках празднования по всей стране прошли праздничные концерты под лозунгом "Мы едины"

Фестиваль Мы едины в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
10 из 10

В рамках празднования по всей стране прошли праздничные концерты под лозунгом "Мы едины"

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 10

Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России

© РИА Новости / Александр Кондратюк
2 из 10

В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов

© РИА Новости / Виталий Аньков
3 из 10

В России День народного единства стал официальным праздником в 2005 году

© РИА Новости / Павел Лисицын
4 из 10

В этот день по всей стране проводятся праздничные акции, шествия и концерты

© РИА Новости / Александр Кондратюк
5 из 10

В День народного единства жители различных регионов знакомятся с традициями и культурными особенностями соседей

© РИА Новости / Александр Кряжев
6 из 10

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают, что отмечать День народного единства важно, такой праздник сплачивает граждан

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Активисты ОНФ проводят около 200 праздничных мероприятий во всех регионах страны в честь Дня народного единства

© РИА Новости / Виталий Аньков
8 из 10

В патриотических акциях, тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах и спортивных состязаниях принимают участие сотни тысяч человек

© РИА Новости / Виталий Аньков
9 из 10

В российской столице празднование проходит на 30 площадках, открытых специально ко Дню народного единства

© РИА Новости / Виталий Аньков
10 из 10

В рамках празднования по всей стране прошли праздничные концерты под лозунгом "Мы едины"

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
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Обсудить 73
День народного единстваВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ложь. ложь и еще раз ложь.
4 ноября, 18:43
Василий Кнутт
23201118
Оценивайте деятелей не по их пламенным речам, а по их конкретным делам.
4 ноября, 18:43
Василий Кнутт
21100024
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