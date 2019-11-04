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РИА Новости

Число пострадавших при взрыве в Кашмире увеличилось до 18 человек

14:59 04.11.2019
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© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Трое полицейских и 15 мирных жителей были ранены, один человек погиб в результате взрыва на одном из рынков в индийском городе Сринагаре союзной территории Джамму и Кашмир, сообщает полиция региона.
Ранее сообщалось о десяти пострадавших.
"Трое сотрудников Бюро спецслужбы Центральных вооруженных сил полиции Индии и 15 мирных жителей получили ранения. Один (человек - ред.)... погиб", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.
В конце минувшей недели решение правительства Индии о создании двух союзных территорий Ладакх и Джамму и Кашмир на месте бывшего штата Джамму и Кашмир формально вступило в силу. Фактически же штат перестал существовать в августе. Вслед за этим активность сепаратистских группировок, выступающих за отделение мусульманского Кашмира от Индии, резко возросла.
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