Число пострадавших при взрыве в Кашмире увеличилось до 18 человек

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Трое полицейских и 15 мирных жителей были ранены, один человек погиб в результате взрыва на одном из рынков в индийском городе Сринагаре союзной территории Джамму и Кашмир, сообщает полиция региона.
Ранее сообщалось о десяти пострадавших.
"Трое сотрудников Бюро спецслужбы Центральных вооруженных сил полиции Индии и 15 мирных жителей получили ранения. Один (человек - ред.)... погиб", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.
Jammu and Kashmir: 15 people injured in a grenade attack in a market on Maulana Azad Road in Srinagar. pic.twitter.com/9FxKB28nzg— ANI (@ANI) 4 ноября 2019 г.
В конце минувшей недели решение правительства Индии о создании двух союзных территорий Ладакх и Джамму и Кашмир на месте бывшего штата Джамму и Кашмир формально вступило в силу. Фактически же штат перестал существовать в августе. Вслед за этим активность сепаратистских группировок, выступающих за отделение мусульманского Кашмира от Индии, резко возросла.