Глава Удмуртии намерен сократить число чиновников в 2020 году

"Мы начали большую административную реформу с себя, распродавали автомобили из гаража. Сейчас будет второй этап этой большой работы. С января будет новая структура – "новая" администрация главы и правительства Удмуртии. Она "похудеет" где-то на 15 миллионов рублей в год", - сказал Бречалов журналистам.