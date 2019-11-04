Глава Удмуртии намерен сократить число чиновников в 2020 году

УФА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил журналистам, что в республике с января 2020 года сократят заместителей министров региона и сэкономят на этом порядка 15 миллионов рублей.
В пресс-службе главы Удмуртии пояснили, что Бречалов рассказал журналистам о ходе административной реформы муниципальных образований в ходе рабочей поездки в город Глазов.
"Мы начали большую административную реформу с себя, распродавали автомобили из гаража. Сейчас будет второй этап этой большой работы. С января будет новая структура – "новая" администрация главы и правительства Удмуртии. Она "похудеет" где-то на 15 миллионов рублей в год", - сказал Бречалов журналистам.
Он добавил, что произойдут сокращения в правительстве Удмуртии. "У министров будут не по 5-6 заместителей, а по два-три", - сказал Бречалов.