Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T14:47Z
https://ria.ru/20191104/1560560351.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149147/09/1491470915_0:80:2830:1672_1036x0_80_0_0_1583ee92bc7ecee0b3f5d6a72bf6f726.jpg
РИА Новости
Удмуртская Республика

Глава Удмуртии намерен сократить число чиновников в 2020 году

14:47 04.11.2019
4
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлександр Бречалов
Александр Бречалов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Александр Бречалов . Архивное фото
УФА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил журналистам, что в республике с января 2020 года сократят заместителей министров региона и сэкономят на этом порядка 15 миллионов рублей.
В пресс-службе главы Удмуртии пояснили, что Бречалов рассказал журналистам о ходе административной реформы муниципальных образований в ходе рабочей поездки в город Глазов.
"Мы начали большую административную реформу с себя, распродавали автомобили из гаража. Сейчас будет второй этап этой большой работы. С января будет новая структура – "новая" администрация главы и правительства Удмуртии. Она "похудеет" где-то на 15 миллионов рублей в год", - сказал Бречалов журналистам.
Он добавил, что произойдут сокращения в правительстве Удмуртии. "У министров будут не по 5-6 заместителей, а по два-три", - сказал Бречалов.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
29 октября, 13:06Удмуртская Республика
Фонд развития бизнеса Удмуртии получил дополнительные средства из бюджета
000000
Обсудить 0
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУфаУдмуртияПолитика
Рекомендуем
Сотрудники французской полиции
Во Франции грабители протаранили на автомобиле церковь из списка ЮНЕСКО
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время рабочего завтрака в рамках Восточноазиатского саммита по тематике устойчивого развития
Медведев надеется на рост числа участников банка данных по терроризму
Александр Вучич
Вучич заявил о готовности Сербии к компромиссу в диалоге по Косово
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и государственный советник, министр иностранных дел Республики Союз Мьянма Аун Сан Су Чжи на саммите АСЕАН
Медведев провел встречу с главой МИД Мьянмы
Пресс-конференция актера Джона Малковича
Вышел второй тизер продолжения "Молодого папы"
Перед началом саммита Группы двадцати в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019
Спикеры парламентов стран G20 заявили о готовности бороться с коррупцией
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Альтернативы многостороннему сотрудничеству и ВТО нет, заявил Медведев
Диснеевский принц Эрик/ Актер Гарри Стайлс
Гарри Стайлс рассказал, почему отказался от роли принца в "Русалочке"
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил гастрономический фестиваль Золотая осень на Красной площади в Москве
Собянин поздравил россиян с Днем народного единства
Рейтинг регионов по доступности дизельного топлива для населения
Рейтинг регионов по доступности дизельного топлива для населения
Вид на побережье Крыма с парусника Херсонес
Делегация из Сирии во главе с губернатором провинции Тартус прибыла в Крым
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
Силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время рабочего завтрака в рамках Восточноазиатского саммита по тематике устойчивого развития
Медведев назвал экономические санкции инструментом политического давления
LIVE: Владимир Путин на приеме в честь Дня народного единства
Владимир Путин на приеме в честь Дня народного единства. Прямая трансляция
Международная космическая станция
Космический грузовик Cygnus прибыл на МКС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
15:03В Ереване загорелся ангар российской авиабазы
15:03Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин
14:59Путин в День народного единства вручил награды в Кремле
14:59Число пострадавших при взрыве в Кашмире увеличилось до 18 человек
14:43В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
14:42Патриарх Кирилл напомнил о влиянии РПЦ на судьбу православия в мире
14:42"ВКонтакте" запустила функцию по борьбе с оскорблениями
14:39В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
14:38В ДНР назвали обвинения Киева в провокациях саботажем
14:31В Назрани похоронили убитого в Москве начальника центра "Э" по Ингушетии
14:31Американский грузовой корабль Cygnus успешно завершил стыковку с МКС
14:29В Петербурге посетителей ресторана эвакуировали из-за возгорания на кухне
14:23"Добиваются развода": Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
14:23Иран в десять раз увеличил производство урана за два месяца
14:21В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра
14:17Путин и патриарх Кирилл прибыли на выставку "Память поколений" в Манеже
14:17Погрузка последней группы белух из "китовой тюрьмы" начнется во вторник
14:17Участник группы BTS признал свою вину в автомобильной аварии
14:11Кабмин Украины уволил главу космического агентства
Лента новостейМолния