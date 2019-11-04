В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском

"Что касается неразведения (сил - ред.) в зоне Петровского, то вы знаете, что, по нашим оценкам, разведение должно было начаться сегодня. Но несколько дней тому назад были обстрелы в районе разведения …это было зафиксировано СММ ОБСЕ. Поэтому мы были вынуждены перенести разведение на тот период, когда снова… как будет достигнут семидневный период тишины", - заявил Пристайко в понедельник на брифинге.