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РИА Новости

В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском

14:43 04.11.2019
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© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил на участке в районе Петровского в Донбассе. Позднее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в районе Петровского в Донбассе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы.
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"Что касается неразведения (сил - ред.) в зоне Петровского, то вы знаете, что, по нашим оценкам, разведение должно было начаться сегодня. Но несколько дней тому назад были обстрелы в районе разведения …это было зафиксировано СММ ОБСЕ. Поэтому мы были вынуждены перенести разведение на тот период, когда снова… как будет достигнут семидневный период тишины", - заявил Пристайко в понедельник на брифинге.
По его словам, после разведения в Петровском будут завершены все условия для проведения встречи в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе.
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября.
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Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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Андрей ЗагороднюкСитуация в ДНР и ЛНРВадим ПристайкоДонбассДонецкая Народная РеспубликаМИД УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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