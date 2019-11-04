"ВКонтакте" запустила функцию по борьбе с оскорблениями

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" . Социальная сеть "ВКонтакте" запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях.

Теперь, когда пользователь пишет сообщение, алгоритмы определяют, есть ли в тексте признаки оскорблений. Автор получает совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидных слов. Эксперимент продлится один день: по его результатам команда оценит, насколько эффективно такие советы снижают количество негатива.

В соцсети надеются, что новая функция поможет предотвратить травлю по национальному признаку и защитить подростков, которые сталкиваются с издевательствами чаще других.

Некоторое время назад "ВКонтакте" также запустила специальный раздел "Центр безопасности" — vk.com/safety. Из его материалов можно узнать, как работает модерация, а также получить советы по противодействию травле и защите личного пространства.