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РИА Новости

"ВКонтакте" запустила функцию по борьбе с оскорблениями

14:42 04.11.2019 (обновлено: 14:46 04.11.2019)
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© РИА НовостиПриложение VK App для iPhone
Приложение VK App для iPhone
© РИА Новости
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях.
Теперь, когда пользователь пишет сообщение, алгоритмы определяют, есть ли в тексте признаки оскорблений. Автор получает совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидных слов. Эксперимент продлится один день: по его результатам команда оценит, насколько эффективно такие советы снижают количество негатива.
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В соцсети надеются, что новая функция поможет предотвратить травлю по национальному признаку и защитить подростков, которые сталкиваются с издевательствами чаще других.
Некоторое время назад "ВКонтакте" также запустила специальный раздел "Центр безопасности" — vk.com/safety. Из его материалов можно узнать, как работает модерация, а также получить советы по противодействию травле и защите личного пространства.
При этом, как и раньше, об оскорбительных публикациях можно сообщить модераторам с помощью кнопки "Пожаловаться" или добавить профиль обидчика в черный список.
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