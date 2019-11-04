Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T14:31Z
https://ria.ru/20191104/1560560023.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156052/95/1560529572_100:447:1209:1071_1036x0_80_0_0_25c7ad1d2c49a65e8018431c9c878da8.jpg
РИА Новости

В Назрани похоронили убитого в Москве начальника центра "Э" по Ингушетии

14:31 04.11.2019
416
© Фото : МВД России по Республике Ингушетия Эльджаркиев Ибрагим
Эльджаркиев Ибрагим
© Фото : МВД России по Республике Ингушетия
Эльджаркиев Ибрагим. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 4 ноя – РИА Новости. Похороны убитых в Москве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата прошли в понедельник в Назрани, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
Второго ноября в Москве неизвестными убит начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат Ахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек группой лиц по предварительному сговору и незаконном приобретении оружия.
"Ибрагима Эльджаркиева и его брата похоронили сегодня в Назрани. В похоронах приняли участие родные, близкие и сослуживцы погибших братьев, а также руководители МВД по Ингушетии", - сказал собеседник агентства.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов ранее назвал гибель братьев Эльджаркиевых большой утратой для всего ингушского народа и выразил соболезнования родным и близким погибших.
Опубликовано видео с места убийства начальника центра Э по Ингушетии
2 ноября, 21:36РИА Новости
Опубликовано видео с места убийства начальника центра "Э" по Ингушетии
0201100
Обсудить 0
Убийство главы центра "Э" по ИнгушетииИбрагим ЭльджаркиевИнгушетияНазраньОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Нижнем Новгороде мужчины убили беременную женщину и подожгли ее квартиру
Визит премьер-министра РФ Д. Медведева в Бангкок для участия в Восточноазиатском саммите и деловом инвестиционном саммите АСЕАН. День второй
Медведев назвал слова Лукашенко о "втягивании Белоруссии в войны" странными
3 ноября 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча (справа) во время встречи в рамках делового инвестиционного саммита АСЕАН-2019 в Бангкоке
Медведев назвал темы переговоров с властями Таиланда
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Статуя Фемиды
Суд вынес приговор россиянке, пытавшейся ввезти в Белоруссию 100 кг экстази
Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства.
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Борт ИЛ-76 МЧС России
Самолет МЧС России вернулся в Москву после тушения лесных пожаров в Сербии
LIVE: Владимир Путин на приеме в честь Дня народного единства
Владимир Путин на приеме в честь Дня народного единства. Прямая трансляция
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время рабочего завтрака в рамках Восточноазиатского саммита по тематике устойчивого развития
Медведев прокомментировал отмену саммита АТЭС в Чили
Украинский силовики
Силовики сорвали отвод сил у Петровского в Донбассе, заявили в ДНР
Советник президента США по национальной безопасности Роберт ОБрайен на саммите АСЕАН. 4 ноября 2019
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
Александр Вучич
Вучич заявил о готовности Сербии к компромиссу в диалоге по Косово
Молоток судьи
Суд арестовал замминистра культуры Удмуртии, обвиняемого во взяточничестве
Диснеевский принц Эрик/ Актер Гарри Стайлс
Гарри Стайлс рассказал, почему отказался от роли принца в "Русалочке"
Сотрудники французской полиции
Во Франции грабители протаранили на автомобиле церковь из списка ЮНЕСКО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
15:03В Ереване загорелся ангар российской авиабазы
15:03Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин
14:59Путин в День народного единства вручил награды в Кремле
14:59Число пострадавших при взрыве в Кашмире увеличилось до 18 человек
14:43В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
14:42Патриарх Кирилл напомнил о влиянии РПЦ на судьбу православия в мире
14:42"ВКонтакте" запустила функцию по борьбе с оскорблениями
14:39В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
14:38В ДНР назвали обвинения Киева в провокациях саботажем
14:31В Назрани похоронили убитого в Москве начальника центра "Э" по Ингушетии
14:31Американский грузовой корабль Cygnus успешно завершил стыковку с МКС
14:29В Петербурге посетителей ресторана эвакуировали из-за возгорания на кухне
14:23"Добиваются развода": Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
14:23Иран в десять раз увеличил производство урана за два месяца
14:21В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра
14:17Путин и патриарх Кирилл прибыли на выставку "Память поколений" в Манеже
14:17Погрузка последней группы белух из "китовой тюрьмы" начнется во вторник
14:17Участник группы BTS признал свою вину в автомобильной аварии
14:11Кабмин Украины уволил главу космического агентства
Лента новостейМолния