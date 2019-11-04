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РИА Новости

Американский грузовой корабль Cygnus успешно завершил стыковку с МКС

14:31 04.11.2019 (обновлено: 14:39 04.11.2019)
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© Фото : Twitter/Anne McClainАмериканский грузовой корабль Cygnus
Американский грузовой корабль Cygnus
© Фото : Twitter/Anne McClain
Американский грузовой корабль Cygnus. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Грузовой космический корабль Cygnus успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), НАСА вела прямую трансляцию.
Ракета-носитель Antares стартовала с космодрома в Виргинии с космическим кораблем Cygnus 2 ноября. Аппарат прибыл к МКС в понедельник. Стыковку со станцией начали астронавты НАСА Джессика Меир и Кристина Кук с использованием механического манипулятора Canadаrm2 для захвата Cygnus, после чего управление перешло к НАСА.
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Грузовик доставил на орбиту предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов, в том числе специальный жилет для защиты от космической радиации AstroRad Vest. Предполагается, что новинка впоследствии может быть использована в ходе миссий на Луну и Марс.
Кроме того, Cygnus привез на станцию экспериментальный духовой шкаф Zero-G Oven, предназначенный для приготовления пищи в условиях гравитации. Он также может применяться в последующем в ходе длительных космических миссий. Еще один эксперимент, который называется The Made in Space Recycler, по информации НАСА, касается переработки в космосе пластика для использования в качестве материала для орбитальных 3D-принтеров.
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Этот полет стал, по данным НАСА, первой миссией Cygnus в рамках второго контракта на доставку грузов на МКС. В отличие от предыдущих миссий Cygnus, этот рейс впервые доставил на орбиту "скоропортящиеся грузы", которые загружаются в корабль не раньше, чем за 24 часа до старта.
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Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаCygnusНАСА
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