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РИА Новости

В Петербурге посетителей ресторана эвакуировали из-за возгорания на кухне

14:29 04.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили пожаротушения у пожарного депо
Автомобили пожаротушения у пожарного депо
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобили пожаротушения у пожарного депо. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Администрация ресторана на Московском проспекте в Санкт-Петербурге эвакуировала посетителей и персонал из-за возгорания на кухне, сообщает городское ГУМЧС.
Сообщение о возгорании на кухне ресторана на Московском проспекте, 190 поступило в 13.19 мск.
"На первом этаже шестиэтажного жилого дома, в помещении ресторана на кухне площадью 30 квадратных метров горение обстановки на площади 10 квадратных метров и вытяжной трубы. До прибытия эвакуация 10 посетителей и персонала", - говорится в сообщении.
Возгорание было локализовано в 13.37 мск.
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