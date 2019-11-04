В Петербурге посетителей ресторана эвакуировали из-за возгорания на кухне

Сообщение о возгорании на кухне ресторана на Московском проспекте, 190 поступило в 13.19 мск.

"На первом этаже шестиэтажного жилого дома, в помещении ресторана на кухне площадью 30 квадратных метров горение обстановки на площади 10 квадратных метров и вытяжной трубы. До прибытия эвакуация 10 посетителей и персонала", - говорится в сообщении.