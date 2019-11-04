Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T14:24Z
https://ria.ru/20191104/1560559806.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155563/58/1555635882_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_7e0f7f760e5b2e146e89fed65990b002.jpg
РИА Новости

Иран в десять раз увеличил производство урана за два месяца

14:23 04.11.2019 (обновлено: 14:24 04.11.2019)
153
© AP Photo / Vahid Salemi, FileИранский техник работает на предприятии по переработке урана
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
© AP Photo / Vahid Salemi, File
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 ноя – РИА Новости. Иран, который сокращает свои ядерные обязательства после выхода США из сделки по атому, за последние два месяца более чем в два раза увеличил производство урана.

"Производство урана до третьего шага (по сокращению ядерных обязательств) было примерно 450 граммов в день, сейчас превзошло 5 тысяч граммов в день", - заявил глава Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Абкар Салехи.

Его слова передает иранское телевидение.
Его заявление прозвучало в преддверии очередного, четвертого по счету этапа сокращения ядерных обязательств, который ожидается на этой неделе.
Находясь на ядерном объекте в Натанзе, он также сообщил о запуске 30 центрифуг типа IR-6, отметив, что ранее были установлены еще 20, таким образом Иран довел общее количество центрифуг этого типа до 60.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
10 октября, 16:05РИА Новости
В Иране рассказали об оставшихся обязательствах по СВПД
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
6 сентября, 00:32РИА Новости
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
600000
Обсудить 0
Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранВ мире
Рекомендуем
Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
Россия за сутки зафиксировала 19 нарушений перемирия в Сирии
Александр Вучич
Вучич заявил о готовности Сербии к компромиссу в диалоге по Косово
Массовая гибель рыбы в Херсонской области Украины
В Херсонской области завели дело после гибели полутора миллионов особей рыб
Акции протеста в Ираке
В Ираке пять человек погибли при нападении на консульство Ирана, пишут СМИ
Сотрудники французской полиции
Во Франции грабители протаранили на автомобиле церковь из списка ЮНЕСКО
Визит премьер-министра РФ Д. Медведева в Бангкок для участия в Восточноазиатском саммите и деловом инвестиционном саммите АСЕАН. День второй
Медведев назвал слова Лукашенко о "втягивании Белоруссии в войны" странными
Президент США Дональд Трамп
Эксперт прокомментировал обвинение в адрес Трампа о захвате сирийской нефти
Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства.
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Статуя Фемиды
Суд вынес приговор россиянке, пытавшейся ввезти в Белоруссию 100 кг экстази
Вид на побережье Крыма с парусника Херсонес
Делегация из Сирии во главе с губернатором провинции Тартус прибыла в Крым
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании 14-го Восточноазиатского саммита
Медведев заявил о необходимости обеспечить цифровой суверенитет в России
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В Турции рассказали о втором этапе поставок С-400
Украинский силовики
Силовики сорвали отвод сил у Петровского в Донбассе, заявили в ДНР
Борт ИЛ-76 МЧС России
Самолет МЧС России вернулся в Москву после тушения лесных пожаров в Сербии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
15:03В Ереване загорелся ангар российской авиабазы
15:03Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин
14:59Путин в День народного единства вручил награды в Кремле
14:59Число пострадавших при взрыве в Кашмире увеличилось до 18 человек
14:43В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
14:42Патриарх Кирилл напомнил о влиянии РПЦ на судьбу православия в мире
14:42"ВКонтакте" запустила функцию по борьбе с оскорблениями
14:39В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
14:38В ДНР назвали обвинения Киева в провокациях саботажем
14:31В Назрани похоронили убитого в Москве начальника центра "Э" по Ингушетии
14:31Американский грузовой корабль Cygnus успешно завершил стыковку с МКС
14:29В Петербурге посетителей ресторана эвакуировали из-за возгорания на кухне
14:23"Добиваются развода": Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
14:23Иран в десять раз увеличил производство урана за два месяца
14:21В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра
14:17Путин и патриарх Кирилл прибыли на выставку "Память поколений" в Манеже
14:17Погрузка последней группы белух из "китовой тюрьмы" начнется во вторник
14:17Участник группы BTS признал свою вину в автомобильной аварии
14:11Кабмин Украины уволил главу космического агентства
Лента новостейМолния