Иран в десять раз увеличил производство урана за два месяца

"Производство урана до третьего шага (по сокращению ядерных обязательств) было примерно 450 граммов в день, сейчас превзошло 5 тысяч граммов в день", - заявил глава Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Абкар Салехи.

Его заявление прозвучало в преддверии очередного, четвертого по счету этапа сокращения ядерных обязательств, который ожидается на этой неделе.

Находясь на ядерном объекте в Натанзе, он также сообщил о запуске 30 центрифуг типа IR-6, отметив, что ранее были установлены еще 20, таким образом Иран довел общее количество центрифуг этого типа до 60.