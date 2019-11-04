Иран в десять раз увеличил производство урана за два месяца

ТЕГЕРАН, 4 ноя – РИА Новости. Иран, который сокращает свои ядерные обязательства после выхода США из сделки по атому, за последние два месяца более чем в два раза увеличил производство урана.
"Производство урана до третьего шага (по сокращению ядерных обязательств) было примерно 450 граммов в день, сейчас превзошло 5 тысяч граммов в день", - заявил глава Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Абкар Салехи.
Его слова передает иранское телевидение.
Его заявление прозвучало в преддверии очередного, четвертого по счету этапа сокращения ядерных обязательств, который ожидается на этой неделе.
Находясь на ядерном объекте в Натанзе, он также сообщил о запуске 30 центрифуг типа IR-6, отметив, что ранее были установлены еще 20, таким образом Иран довел общее количество центрифуг этого типа до 60.
10 октября, 16:05РИА НовостиВ Иране рассказали об оставшихся обязательствах по СВПД
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.