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РИА Новости

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра

14:21 04.11.2019 (обновлено: 14:23 04.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие на Манежной площади в Москве
Прохожие на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил до утра среды "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Порывистый ветер. Период предупреждения до 11.00 6 ноября", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, размещенному на сайте Гидрометцентра, во вторник, 5 ноября, днем температура в Москве будет варьироваться от 12 до 14 градусов. Будет облачно, ожидается дождь. Ветер будет южный и юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 13-18 метров в секунду.
Никольская улица в Москве
11:40Радио Sputnik
Приход теплой погоды в Москву на неделе может поставить рекорд
Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что первая половина недели в Москве будет анормально тёплой, температура воздуха будет выше 10 градусов, во второй половине значения вернутся в норму. Синоптик отметила, что для пятого ноября подобный рекорд наблюдался последний раз в 2013 году. В среду будет также аномально тепло, но температурный максимум для шестого ноября несколько выше.
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ГидрометцентрМоскваОбщество
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