В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра

Согласно прогнозу, размещенному на сайте Гидрометцентра, во вторник, 5 ноября, днем температура в Москве будет варьироваться от 12 до 14 градусов. Будет облачно, ожидается дождь. Ветер будет южный и юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 13-18 метров в секунду.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что первая половина недели в Москве будет анормально тёплой, температура воздуха будет выше 10 градусов, во второй половине значения вернутся в норму. Синоптик отметила, что для пятого ноября подобный рекорд наблюдался последний раз в 2013 году. В среду будет также аномально тепло, но температурный максимум для шестого ноября несколько выше.