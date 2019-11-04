Погрузка последней группы белух из "китовой тюрьмы" начнется во вторник

ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя – РИА Новости. Специалисты, как ожидается, во вторник начнут погрузку оставшихся в "китовой тюрьме" в Специалисты, как ожидается, во вторник начнут погрузку оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье 50 белух для транспортировки их к месту выпуска, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Всероссийского научно-исследовательского института океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

"Сегодня в бухте Средняя завершилась подготовка к операции по выпуску белух в дикую природу. На НИС "Профессор Кагановский" проведены работы по испытанию погрузочного оборудования. Ученые ВНИРО совместно с ветеринарами и тренерами осмотрели подготовленные для белух ванны на научных судах. Ожидается, что погрузка начнется завтра", - сказал Смородов.

По его словам, перед транспортировкой ветеринары проведут итоговый осмотр животных.

Готовность судов к транспортировке РИА Новости подтвердил эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.

"Суда стоят на рейде, суда готовы, чтобы их (белух) погрузить, на борту судов находятся ванны. Я могу сказать, что там всё готово", - сказал Таргулян.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в конце сентября сообщил, что министерство не намерено разрешать вылов белух и косаток в российский водах в 2020 году.