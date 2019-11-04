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РИА Новости

Погрузка последней группы белух из "китовой тюрьмы" начнется во вторник

14:17 04.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБелуха в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Белуха в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Белуха в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя – РИА Новости. Специалисты, как ожидается, во вторник начнут погрузку оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье 50 белух для транспортировки их к месту выпуска, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Всероссийского научно-исследовательского института океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.
"Сегодня в бухте Средняя завершилась подготовка к операции по выпуску белух в дикую природу. На НИС "Профессор Кагановский" проведены работы по испытанию погрузочного оборудования. Ученые ВНИРО совместно с ветеринарами и тренерами осмотрели подготовленные для белух ванны на научных судах. Ожидается, что погрузка начнется завтра", - сказал Смородов.
По его словам, перед транспортировкой ветеринары проведут итоговый осмотр животных.
Готовность судов к транспортировке РИА Новости подтвердил эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.
Выпуск белухи из китовой тюрьмы
1 ноября, 04:51РИА Новости
Наблюдатели смогут проследить за выпуском белух из "китовой тюрьмы"
"Суда стоят на рейде, суда готовы, чтобы их (белух) погрузить, на борту судов находятся ванны. Я могу сказать, что там всё готово", - сказал Таргулян.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в конце сентября сообщил, что министерство не намерено разрешать вылов белух и косаток в российский водах в 2020 году.
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
24 октября, 17:11РИА Новости
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Первую партию из двух косаток и шести белух из "китовой тюрьмы" выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. Этих животных транспортировали на автомобилях до Хабаровска, потом на судне по Амуру до села Иннокентьевка, где снова перегружали на машины и везли к месту выпуска на волю - мысу Перовского на побережье. Группу из 14 белух 28 сентября отправили на научно-исследовательском судне к месту выпуска в Хабаровском крае, где выпустили 2 октября. Еще 11 белух выпустили на волю 23 октября.
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Следственный комитет РФGreenpeaceДмитрий КобылкинВладимир ПутинПриморский крайОбщество
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