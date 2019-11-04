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РИА Новости

В Нижнем Новгороде мужчины убили беременную женщину и подожгли ее квартиру

14:06 04.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя - РИА Новости. Двое мужчин, подозреваемые в убийстве беременной женщины и поджоге ее квартиры, заключены под стражу в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Днем в субботу после тушения пожара в квартире дома по улице Архангельской в Нижнем Новгороде сотрудники МЧС обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело статье 105 УК РФ (убийство). По "горячим следам" следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции в тот же день удалось установить и задержать двух мужчин, подозреваемых в совершении убийства. Ими оказались 19-летний и 27-летний знакомые погибшей.
Полиция
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"По версии следствия, утром 2 ноября нетрезвые подозреваемые находились в квартире женщины. Поссорившись с ней, они нанесли хозяйке множественные удары ножом по телу, после чего похитили принадлежащие ей украшения, подожгли квартиру и скрылись с места преступления. При этом оба мужчины знали о том, что женщина была беременна", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Уголовно дело было переквалифицировано следователем СК на более "тяжелую" статью - убийство женщины, заведомо для виновного находящегося в состоянии беременности, группой лиц, из корыстных побуждений. "Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - подчеркивается в сообщении ведомства.
В понедельник, 4 ноября, оба мужчины заключены под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается.
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Следственный комитет РФНижний НовгородРоссияПроисшествия
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