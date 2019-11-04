В Нижнем Новгороде мужчины убили беременную женщину и подожгли ее квартиру

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя - РИА Новости. Двое мужчин, подозреваемые в убийстве беременной женщины и поджоге ее квартиры, заключены под стражу в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Днем в субботу после тушения пожара в квартире дома по улице Архангельской в Нижнем Новгороде сотрудники МЧС обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело статье 105 УК РФ (убийство). По "горячим следам" следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции в тот же день удалось установить и задержать двух мужчин, подозреваемых в совершении убийства. Ими оказались 19-летний и 27-летний знакомые погибшей.

"По версии следствия, утром 2 ноября нетрезвые подозреваемые находились в квартире женщины. Поссорившись с ней, они нанесли хозяйке множественные удары ножом по телу, после чего похитили принадлежащие ей украшения, подожгли квартиру и скрылись с места преступления. При этом оба мужчины знали о том, что женщина была беременна", - говорится в сообщении регионального СУСК.

Уголовно дело было переквалифицировано следователем СК на более "тяжелую" статью - убийство женщины, заведомо для виновного находящегося в состоянии беременности, группой лиц, из корыстных побуждений. "Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - подчеркивается в сообщении ведомства.